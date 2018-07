Stash torna a parlare dell’aggressione | “Non bisogna toccare le donne”

lanostratv

(Di giovedì 19 luglio 2018) The Kolors:racconta dell’aggressione subita Una decina di giorni fadei The Kolors è stato letteralmente aggredito. Cosa è successo? Una sera il giovane front man della band vincitrice di qualche edizione fa del talent show Amici di Maria De Filippi è stato testimone oculare di una violenta litigata tra due fidanzati. In quella circostanza dalle parole, il suddetto fidanzato è passato ai fatti, dando un fortissimo schiaffo alla sua ragazza. Per tale ragioneè immediatamente intervenuto per sedare gli animi. Purtroppo però l’artista ha avuto la peggio, venendo aggredito violentemente da quell’uomo. Il giorno successivo questa brutta vicenda, il cantante ha pubblicato sui social una foto choc del suo viso pieno di lividi. Ovviamente i fan, e non solo, sono immediatamente accorsi per esprimergli la più totale solidarietà, nella speranza che le forze ...