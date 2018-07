Stash dopo l' aggressione | «C' erano altre persone | nessuno interveniva Riprendevano col

Stash dei The Kolors parla dopo l’aggressione : “C’erano altre persone. Nessuno interveniva” : Stash dei The Kolors rivela dettagli agghiaccianti della sera in cui è stato aggredito: “C’erano altre persone. Nessuno interveniva” Il post del viso tumefatto pubblicato su Instagram da Stash dei The Kolors ha fatto qualche settimana fa il giro del web. Il cantante, come molti sanno, era stato aggredito e picchiato dopo essere intervenuto in […] L'articolo Stash dei The Kolors parla dopo l’aggressione: ...

Stash pestato dopo essere intervenuto in aiuto di una donna : il racconto shock del cantante dei The Kolors : Un gesto da applausi che gli costa… un occhio nero, il racconto shock del cantante dei The Kolors Stash, frontman dei The Kolors, è amatissimo nel mondo della musica, non solo per la sua fantastica voce, ma anche per il suo carattere e la sua simpatia. Apprezzatissimo anche per il suo aspetto fisico, Stash sa bene come si trattano le donne e non riesce in alcun modo a far finta di nulla quando incontra qualcuno che le maltratta. ...