Stasera in tv | i programmi di oggi giovedì 19 luglio | Don Matteo su Rai 1 | Wind Summer

Stasera in tv : i programmi di oggi giovedì 19 luglio sui canali Rai - Mediaset e Sky : Stasera tv programmi oggi giovedì 19 luglio rai uno canale 5 Stasera , giovedì 19 luglio, ci sono molti programmi tv che possiamo considerare adatti al periodo estivo della nostra televisione.

Programmi TV di Stasera - giovedì 19 luglio 2018. Rai3 ricorda il giudice Paolo Borsellino con il film Era d’estate : Beppe Fiorello e Massimo Popolizio in Era d'estate Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. E tu quanto vali?: Mentre i Carabinieri e don Matteo indagano su un pirata della strada che ha causata la perdita dell’uso della gambe ad un ragazzo, Assuntina confessa a Cecchini che vuole andare a convivere con il suo fidanzato. Cecchini non ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 18 luglio 2018. Su Italia1 la quinta stagione di Chicago Fire : Chicago Fire Rai1, ore 21.25: SuperQuark La nuova puntata di SuperQuark si aprirà, come sempre, con un documentario della serie Blu Planet della BBC: si scenderà nei caldi mari tropicali dove si trovano le barriere coralline. Con Alberto Angela, poi, si andrà a curiosare nei depositi e nelle soffitte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, scoprendo così una infinità di capolavori, un vero e proprio tesoro nascosto. Marco Visalberghi e ...

Stasera in tv programmi tv martedì 17 luglio 2018 : Sport in diretta tv . Seconda serata Film . 7 Seconds per Wesley Snipes, su Cine Sony , ch55, alle 23; Cose da pazzi di e con Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, su Paramount Channel , ch27, ...

Programmi TV di Stasera - martedì 17 luglio 2018. Su FoxLife l’episodio finale di Scandal : Olivia Pope in Scandal Rai1, ore 21.25: The Good Doctor – 1^Tv 1×1 – Un genio silenzioso: Shaun Murphy lascia il Wyoming, dove ha vissuto un’infanzia travagliata, per trasferirsi in città a fare il suo tirocinio presso il prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital. Brillante, intuitivo, onesto e diretto, dovrà sfidare lo scetticismo dei suoi colleghi. 1×2 – Un lavoro sporco: In ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 16 luglio 2018. Luigi Di Maio ospite di Mentana a Bersaglio Mobile : Luigi Di Maio Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere - 1^Tv Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: Alessandro vuole capire cosa sta succedendo a Cristina ma ottenere una diagnosi si rivela più difficile del previsto e, vedendo la sua famiglia in difficoltà, Federica pensa di non partire più per Haiti. Ambra decide di rimanere vicina ad Andrea ...

Programmi TV di Stasera - domenica 15 luglio 2018. Su Canale 5 l’ultima di Balalaika : Alessandro Gassman, I Bastardi di Pizzofalcone Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone (R) Fiction del 2017 di Carlo Carle. Cast: Alessandro Gasmann, Alessandro Gassman, Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino. Trama: L’ispettore Giuseppe Lojacono, romano d’origine e siciliano di adozione, viene trasferito a Napoli e viene chiamato dalla questura a far parte della squadra del commissario Palma, uomo dai ...

Programmi TV di Stasera - sabato 14 luglio 2018. Su Rai 1 Benvenuto Presidente! : Benvenuto Presidente Rai1, ore 21.25: Benvenuto Presidente! Film del 2013 di di Riccardo Milani con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello, Remo Girone. Trama: La politica italiana è ormai allo sbando: siamo alla vigilia delle elezioni del Presidente della Repubblica, l’unica istituzione ancora amata e rispettata dal popolo italiano. I parlamentari, ormai slegati dalla realtà del paese, per scherzare eleggono Presidente Giuseppe ...

Cosa c’è Stasera in tv 13 luglio 2018 : film - programmi - serie tv - fiction - reality : stasera in tv 12 luglio 2018 Cosa c’è? Ecco di seguita una breve guida con alcuni dei programmi proposti dalle principali reti in chiaro, tra cui ovviamente i canali Rai e Mediaset. Vediamo i programmi tv di oggi 12 luglio 2018, trasmessi in prima serata dalle principali emittenti televisive. SCOPRI Cosa C’È IN TV Cosa c’è stasera in tv 13 luglio 2018 sulla Rai Rai 1 Ore 21:25 Velvet Episodio 3 L’imperatrice. TRAMA: Tutto è pronto ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 13 luglio 2018. Su Italia1 la seconda stagione di Chicago Med : Chicago Med Rai1, ore 21.25: Velvet Collection – 1^Tv Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Trama: Anna, dopo la morte dello zio, rientra a New York affidando la direzione della Velvet a Clara e a Sergio l’amministrazione finanziaria. Jonas invece decide di non tornare in Francia ma di restare accanto a Pedro che ancora non riesce ad elaborare il ...

Cosa c’è Stasera in tv 12 luglio 2018 : film - programmi - serie tv - fiction - reality : stasera in tv 12 luglio 2018 Cosa c’è? Ecco di seguita una breve guida con alcuni dei programmi proposti dalle principali reti in chiaro, tra cui ovviamente i canali Rai e Mediaset. Vediamo i programmi tv di oggi 12 luglio 2018, trasmessi in prima serata dalle principali emittenti televisive. SCOPRI Cosa C’È IN TV Cosa c’è stasera in tv 12 luglio 2018 sulla Rai Rai 1 Ore 21:25 va in onda Don Matteo L’amore a chilometro zero -Stagione 10 ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 12 luglio 2018. Su Rai3 in 1^Tv il film «Adidas vs Puma» : Ken Duken e Torben Liebrecht in Adidas vs Puma Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. L’Amore a chilometro zero: Don Matteo aiuta i carabinieri con le indagini sull’aggressione subita da una ragazza che è cresciuta in una casa famiglia. Intanto Alberto è stato eletto cittadino dell’anno e tutti sono in fermento per la festa da organizzare ...