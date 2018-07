Startup | Call Me Spa vince tappa torinese di Ing Challenge

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Milano, 19 lug. (AdnKronos) –Me Spa, lamilanese che consente di prenotare un massaggio o una lezione di pilates a domicilio (casa propria, hotel, ma anche in azienda), creata da Tommaso Luparia, si è aggiudicata ladi Ing, il contest per giovani imprenditori di Ing, ideato in collaborazione con H-Farm, che quest’anno è giunto alla sua quarta edizione. Il progetto, recita la motivazione “dimostra una buona comprensione delle dinamiche del mercato, la price analysis, la scalabilità dell’idea e la sua applicazione a target differenti (privati, hotel e aziende)”.Me Spa parteciperà ad un bootcamp di tre giorni presso il campus di H-Farm e concorrerà per aggiudicarsi il premio finale di Ingdi 10 mila euro.L’edizione 2018 di Ingprevede altri due appuntamenti in autunno: a Milano per ...