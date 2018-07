Ssangyong Tivoli Seoul | omaggio alla storia del Costruttore coreano FOTO e PREZZI

sportfair

: La #SsangYong lancia una nuova versione della #Tivoli, la K Collection Seoul: rossa, bianca e blu come i colori del… - quattroruote : La #SsangYong lancia una nuova versione della #Tivoli, la K Collection Seoul: rossa, bianca e blu come i colori del… - motorionline : Dopo la #BlackEdition presentata nello scorso mese di giugno, #SsangYong Italia svela la #Tivoli #Seoul, versione c… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Dopo la Black Edition arriva una versione celebrativa del Paese di origine battezzataNuovo look e allestimenti personalizzati perK Collectionche si colora con le tinte della bandiera della Repubblica Coreana. Due nuove versioni: blu con tetto bianco e specchietti rossi o rossa con tetto bianco e specchietti blu per esaltare con stile le origini di un’auto dal carattere vivace che non passa inosservata. Tre le motorizzazioni, tutte 1.6 (benzina, diesel e bi-fuel benzina/GPL) ma, oltre ai colori, elementi come il badge personalizzato sui montanti posteriori danno aquel tocco di “coreanità” che la rende davvero unica, in particolar modo se si pensa che lo speciale allestimento sarà, come tutti quelli della K Collection, in edizione limitata.metteancora più brio ad uno dei modelli più colorati della gamma, ...