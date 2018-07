Spinazzola | “un sogno essere alla Juve”

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Ho iniziato a correre da una settimana, ho fatto una visita martedì ed è tutto ok. Ora c’è solo da lavorare e aspettare.Juve per me è un, ho aspettato tanto perqui e adesso sono felice”. Sono le prime parole da giocatore bianconero di Leonardoche approdaJuve dopo il prestito biennale all’Atalanta. “Ho sempre giocato a sinistra, a destra non l’ho mai fatto ma sarei comunque molto felice di giocare in quella posizione -prosegue l’esterno nella conferenza stampa di presentazione-. Ringrazio la società e Gasperini, sono stati due anni bellissimi. Ringrazio la Juventus, che in questi sei anni mi ha aspettato”. “Differenze con il passato? La differenza è Cristiano Ronaldo. Sei anni fa era impensabile pensare all’arrivo di un giocatore così, oggi la Juve è un top club, tra i primi ...