Spinazzola si presenta ai tifosi | Un sogno essere qui Grazie alla società per

Juventus - Spinazzola si presenta : “l’interesse del Borussia Dortmund? Il mio sogno era approdare in bianconero” : Il neo giocatore bianconero ha parlato in conferenza stampa, esprimendo le proprie considerazioni sul suo approdo alla Juve “Ho iniziato a correre da una settimana, ho fatto una visita martedì ed è tutto ok. Ora c’è solo da lavorare e aspettare. Essere alla Juve per me è un sogno, ho aspettato tanto per essere qui e adesso sono felice”. Sono le prime parole da giocatore bianconero di Leonardo Spinazzola che approda alla ...