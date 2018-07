Spiagge Accessibili | Golden Beach a Taormina

fondazioneserono

: In Italia esistono 403 spiagge per persone con #disabilità. Che hanno accessibili l'ingresso, i bagni, lo spogliato… - ALOS_srls : In Italia esistono 403 spiagge per persone con #disabilità. Che hanno accessibili l'ingresso, i bagni, lo spogliato… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il giro d’Italia delledella Fondazione Cesare Serono finalmente fa tappa in Sicilia e scopre, grazie all’aiuto dell’Associazione Sicilia Turismo per Tutti, molte realtà interessanti. Una di questi è il, una spiaggia accessibile in un angolo di paradiso. Salvatore Coniglio e Luisa Ruffo, due dei soci del Lido, ci raccontano che il progetto nasce con l’obiettivo di dare a quest’area uno stabilimento privo di barriere architettoniche. “La nostra struttura, completamente accessibile, consiste nell’avere la passarella fino alla battigia, di avere le sedie Job che permettono di attraversare la passerella ed in più di fare il bagno a mare”, ci dice Luisa. La sedia Job è fondamentale per via della spiaggia sassosa. Oltre questo ci sono anche le docce, calde e fredde, ed un bagno. Il personale è comunque sempre a disposizione per dare ...