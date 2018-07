Sperlonga | morte di Sara Francesca Basso | la dottoressa Urso parla di annegamento anomalo

Tragedia in piscina a Sperlonga - autopsia : morte per annegamento | : Secondo i primi risultati degli accertamenti sul corpo della 13enne risucchiata da un bocchettone non sarebbero emersi segni di un malore. Sono 4 le persone indagate per omicidio colposo, tutta l'...

Sperlonga - l'assurda morte di Sara in piscina : sospetti sulle carte in Comune : La piscina dove mercoledì è annegata Sara Francesca Basso è completamente abusiva e doveva essere abbattuta da tempo. Ne sono convinti gli investigatori che, cercando di far luce sulla tragica morte ...

Sperlonga - 4 indagati dopo la morte in piscina di una 13enne : Già nel 2014 il Grand Hotel Virgilio era finito nelle pagine della cronaca per un caso di abusi edilizi. La piscina e un ampliamento della struttura erano poi stati dissequestrati. L'autopsia ...

4 indagati per la morte della 13enne - risucchiata da un bocchettone della piscina a Sperlonga : Quattro indagati per la morte della studentessa di tredici anni, Sara Francesca Russo, che abitava a Morolo (Frosinone), dopo un presunto incidente nella piscina di un hotel a quattro stelle a Sperlonga. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo per quattro persone, tra cui il proprietario dell'albergo, considerato tra i migliori della nota stazione balneare in provincia di Latina. La ragazzina è deceduta nella notte tra ...

Tragedia a Sperlonga - 4 indagati per la morte di Sara : Quattro persone sono indagate nell'inchiesta sulla morte di Sara Francesca Basso , la ragazzina di 13 anni che mercoledì scorso è rimasta sott'acqua, risucchiata da un bocchettone di aspirazione nella ...

Sperlonga - quattro indagati per la morte in piscina di Sara Francesca Bassi : C'è anche il proprietario dell'hotel teatro della tragedia. Ipotesi di reato: omicidio colposo. Il ricordo dei prof: "Era attenta e sensibile, ci mancherà"

La morte della 13enne Sara Francesco Basso/ Sperlonga - risucchiata da bocchettone piscina al Grand Hotel : Sperlonga, risucchiata da bocchettone piscina: morta annegata 13enne. Ultime notizie: malore o negligenza? Le forze dell'ordine stanno indagando per cercare di ricostruire l'accaduto(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:38:00 GMT)