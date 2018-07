Spazio | lanciatori | Blue Origin | successo per il secondo volo del 2018

Spazio - ESA : test di lancio dimostra un solido motore per i lanciatori Ariane 6 e Vega-C : Il tiro al banco – o hot firing – del motore P120C a propellente solido che si è tenuto il 16 luglio 2018 presso lo Spazio porto europeo in Guyana francese, dimostra che il motore è idoneo per il volo su Vega-C il prossimo anno e su Ariane 6 a partire dal 2020. Questo test segna una tappa importante nel programma di sviluppo dei lanciatori europei di nuova generazione, progettati per aumentare la nostra autonomia nell’area ...

Spazio - lanciatori : Blue Origin vede doppio e massimizza i ricavi riducendo i costi per viaggi condivisi : Jeff Bezos punta al raddoppio per la corsa dei privati allo Spazio. Col New Glenn, il “più potente razzo per portare in orbita le persone e i satelliti commerciali“, il numero uno di Amazon e proprietario dell’azienda spaziale Blue Origin coltiva il progetto di moltiplicare per due i ricavi, piazzando due clienti in un solo lancio. Il primo lancio – riporta Global Science – è previsto per la fine del 2020. Per ...