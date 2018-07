Spazio | la compagnia Blue Origin lancia una capsula ad un’altezza record

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018)missilistica di Jeff Bezos, hato unanelloadmai raggiunta prima. Il razzo New Shepard è decollato dal West Texas per l’ultimo test di volo della. Una volta che il booster si è separato, il motore dellaha spinto il veicolo spaziale ad un’altitudine di 119 km. Fa parte di un sistema di sicurezza per salvare le vite in situazioni di emergenza una volta che turisti spaziali e altri saliranno a bordo per un viaggio suborbitale. Il passeggero questa volta è stato Mannequin Skywalker, un manichino in tuta spaziale blu che ha già volato prima, oltre ad aver fatto parte di altri esperimenti scientifici. Il booster e lasono atterrati con successo. Si è trattato del nono test di volo, durato 11 minuti. “La Crew Capsule ha un aspetto magnifico anche dopo essere stata spinta forte nel test. Gli astronauti avrebbero ...