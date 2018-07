Spazio aereo Belgio chiuso per un problema tecnico

Allarme difesa dello Spazio aereo : due aerei civili perdono il contatto radio - doppio intervento per i caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Alle 12:30 circa due aerei F-2000 Eurofighter ...

CF : visita papa a Ginevra - Spazio aereo limitato sopra la città : Indirizzo e-mail

Trasporto aereo : l’ENAC impegnata su voli suborbitali e Spazioporti : L’ENAC, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha presentato oggi un rapporto relativo, tra le altre cose, ai voli suborbitali e spazioporti, la nuova frontiera dell’evoluzione del Trasporto aereo commerciale. L’attività` sul Trasporto commerciale suborbitale ha preso avvio dal ”Memorandum of Cooperation in the Development of Commercial Space Transportation” firmato dall’Enac e dalla Federal Aviation ...

Torino : domenica 27 maggio Spazio aereo chiuso per il disinnesco di un ordigno bellico : SAGAT informa che “la chiusura dello spazio aereo dalle ore 09:30 fino indicativamente alle ore 15:30 di domenica 27 maggio sopra l’area oggetto delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei pressi del centro commerciale 8 Gallery (Lingotto) comporterà la sospensione sull’Aeroporto di Torino delle operazioni di avvicinamento, atterraggio e decollo, ad eccezione delle partenze dalla pista 36 in direzione Nord. Potranno ...