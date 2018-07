Spal | arriva un giovane dall' Atalanta

Inter - Spalletti e il "patto" con i nuovi arrivati. Quella cena con il Ninja - poi... : Un modo per entrare subito in sintonia, far capire in quale mondo si è arrivati, conoscere la carta d'identità del giocatore ancor prima di verificarla sul campo. Con Nainggolan, poi, è andato ancora ...

Calciomercato Spal : arriva Dickmann in prestito dal Novara : La Spal comunica di aver acquisito dal Novara a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto a determinate condizioni, Lorenzo Dickmann. Il laterale ha firmato col club biancazzurro un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. Il neo giocatore Spallino, classe 1996, ha collezionato 125 presenze con la maglia del Novara in cinque stagioni (quattro campionati in Serie B e uno in Lega Pro) con all’attivo 6 reti. Inoltre ha vestito le ...

Spal : arrivano Dickmann e Katuma : ANSA, - FERRARA, 28 GIU - Doppio annuncio per la Spal che ha ingaggiato dal Novara il 23enne esterno destro Lorenzo Dickmann e il 18enne centrocampista Aron Katuma. Dickmann arriva in biancazzurro con ...

Calciomercato Torino - arrivano conferme : ecco la ‘Spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Era l’11 gennaio e su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia del forte interesse del Torino per l’attaccante Simone Zaza, adesso arrivano nuove importante conferme. L’intenzione di Mazzarri di schierarsi con il 3-5-2 ha spinto la dirigenza granata a muoversi sul mercato con l’obiettivo di reperire sul mercato una spalla di Belotti, un calciatore simile al Gallo, attaccanti come Iago Falque o ...

Inter - Spalletti : 'Icardi? Se uno arriva e paga quello che deve pagare...' : MILANO - Mauro Icardi via dall' Inter ? Per il momento tutti ne parlano, ma nulla si muove. Le parole di Moratti e Tronchetti Provera, due ex dirigenti pesanti , hanno spaventato i tifosi nerazzurri. ...

Panchina Spal - arriva la decisione per la prossima stagione : Panchina Spal – La Spal ha conquistato una grande salvezza nel campionato di Serie A, la prima stagione in massima serie è stata veramente importante. Adesso è il momento di pensare al futuro, arrivano le prime novità con il club già pronto a spendere ben 14 milioni di euro per tutti i riscatti in seguito alla salvezza raggiunta. Nel frattempo è andato in scena un incontro tra la dirigenza e l’allenatore Semplici, la decisione è ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Spalletti ad Ausilio Video : L'entusiasmo in casa Inter è ancora molto alto per la qualificazione in Champions League raggiunta in extremis, all'ultima giornata, grazie al successo sulla Lazio [Video] allo stadio Olimpico per 3-2. Questo è stato rimarcato anche dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che ieri era a cena con la dirigenza e, all'uscita, ai microfoni dei cronisti, ha dichiarato come sia stata una cena pagata da tutti quelli che avevano scommesso che l'Inter ...

Calciomercato Inter - Spalletti annuncia due addii ma arriva un importante tesoretto : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista sul mercato e ben figurare anche in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “bisogna fare chiarezza che questo Settlement Agreement è stato firmato dalla proprietà precedente e noi l’abbiamo ereditato e di conseguenza bisogna osservarne i ...

Inter - arriva il regalo Champions di Suning per Spalletti? Video : L'Inter ha raggiunto la qualificazione in Champions grazie al successo nell'ultima giornata di campionato contro la Lazio [Video] allo stadio Olimpico per 3-2, che è valso l'aggancio e il conseguente sorpasso ai biancocelesti grazie al vantaggio negli scontri diretti in virtù dello 0-0 ottenuto nella gara di andata. La qualificazione alla massima competizione europea è stata fondamentale per le finanze dei nerazzurri, che potranno progettare con ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Spalletti per sostituire Cancelo Video : In casa Inter una delle priorita' per la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente il riscatto di Joao Cancelo e Rafinha Alcantara, entrambi in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, rispettivamente da Valencia e Barcellona. Però, mentre le trattative per [Video]il fantasista brasiliano sembrano a buon punto, con i blaugrana disposti a posticipare il riscatto al prossimo anno, trasformandolo da diritto in ...