Spagna | senza consenso esplicito ora sesso sarà considerato stupro

ilgiornale

: Qualche giorno fa Tribunale supremo di Spagna ha condannato governo Madrid per mancato rispetto impegno del 2015 co… - DaniloToninelli : Qualche giorno fa Tribunale supremo di Spagna ha condannato governo Madrid per mancato rispetto impegno del 2015 co… - borghi_claudio : @StefanoGirola @wallstreetita Peccato che, come prova l'uscita dal mercato di Irlanda e Spagna nel 2011, il livello… - Alessio85862004 : RT @marcogirgi: @campsoscar @matteosalvinimi Ma guarda un po'...l'altra volta volevate sbarcare qui, senza feriti, perché era disumano lasc… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Stretta sui rapporti sessuali in. Ildev'essere chiaramente espresso. "No significa no", è questo il principio alla base della decisione di Madrid per la nuova legge contro la violenza sessuale, in risposta anche al caso di Pamplona dellodi gruppo giudicato come semplice "abuso sessuale". Lo ha anticipato - scrive il Guardian - la vice premier spagnola, Carmen Calvo."Se una donna non dice espressamente sì, tutto il resto è no. È così che la sua autonomia viene preservata, insieme alla sua libertà e al rispetto per la sua persona e la sua sessualità", aveva spiegato Calvo nel suo programma di governo presentato nei giorni scorsi. La proposta segue il modello tedesco e svedese, recentemente adottato, secondo cui il rapporto sessuale se non è chiaramente espresso, vieneviolenza.La legge arriva dopo la sentenza di "abuso sessuale" e non diper i ...