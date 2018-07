: Spagna archivia estradizione Puigdemont - TelevideoRai101 : Spagna archivia estradizione Puigdemont -

"E' un segno di debolezza". Così il leader catalano in esilio, definisce la decisione del giudice spagnolo di revocare i mandati di arresto europei e internazionali spiccati nei suoi confronfrti e di altri leader separatisti. Il Tribunale supremo spagnolo non ha accettato l'decisa dalla Germania solo per le accuse di appropriazione indebita a suo carico - e non per quelle di ribellione contestate dalla magistratura spagnola- e ha ritirato i mandati di cattura.(Di giovedì 19 luglio 2018)