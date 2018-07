Sospensione dell' obbligatorietà vaccinale nell' età evolutiva | raccolta firme anche a

La voce della Politica Elezioni Consorzio Bonifica Basilicata : CIA chiede Sospensione : Non vi sono le condizioni per lo svolgimento del voto per l'elezione dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica di Basilicata e pertanto si chiede alla Regione Basilicata ed al Commissario del Consorzio ...

F1 - Leclerc tradito dal cambio in Austria : “un problema dovuto dalla rottura della Sospensione” : Il pilota monegasco partirà in diciottesima posizione per via della penalità subita per la sostituzione del cambio Sabato sfortunato per Charles Leclerc, il pilota monegasco infatti ha subito una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione del cambio. Un inconveniente dovuto ad un problema alla sospensione, che ha causato a sua volta il cedimento della trasmissione. Photo4 / LaPresse A rivelarlo è lo stesso ...

Nuovo stadio della Roma - nove arresti | Raggi verso Sospensione progetto | Pallotta : impianto serve : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone (consulente M5s) e l'imprenditore Luca Parnasi. Indagato anche il grillino Paolo Ferrara

“Il governo non c’entra con la Sospensione della partita Israele-Argentina”. Intervista a Alberto Indij : “Il governo argentino non c’entra niente con la sospensione della partita Israele-Argentina. Sono stati i calciatori a dire che avevano paura di giocare perché Messi era stato minacciato da gruppi terroristi. Però Hamas ha ringraziato il governo della Repubblica Argentina per questa sospensione. Io

'Il governo non c'entra con la Sospensione della partita Israele-Argentina'. Intervista a Alberto Indij : Comprendiamo la paura che può provare qualunque essere umano: chi non ha paura in un mondo tanto insicuro come quello di oggi è solo un irresponsabile. Ma la paura non può arrivare al punto di ...

Terremoto Centro Italia : ancora 6 mesi di Sospensione del pagamento delle bollette : L’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) differisce di 6 mesi, dal primo giugno al primo gennaio 2019, il termine di sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere per le forniture di acqua, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore dei cittadini che dichiarino l’inagibilità del fabbricato (abitazione, studio professionale o azienda) a causa degli ...

“Tieni giù le mani”. Gf - adesso è davvero troppo. Lui si avvicina nel cuore della notte - lei rifiuta e volano parole grosse. Sul web ormai è un caso e c’è chi torna a chiedere la Sospensione del programma : Sale la temperatura al Grande Fratello. E se le fazioni sono ben delineate, con Simone Coccia Colaiuta che ha stretto un sodalizio con Alberto Mezzetti a prova di bomba (e si è conquistato l’accesso diretto alla finale), nessuno si aspettava una frattura del genere tra loro due. Due che, ad inizio programma, avevano fatto sognare e che ora sono ai ferri corti anzi, cortissimi. Visto che le parole che Lucia Orlando ha rivolto al “bono” ...

Trovati 2 lavoratori in nero in un ristorante - chiesta la Sospensione dell'attività : Multato il titolare. Le Fiamme gialle della tenenza di sanluri, nell'ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato un controllo nei confronti di una attività ...