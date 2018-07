Sorteggio Coppa Italia | ecco data ed orario per decidere gli accoppiamenti

calcioweb.eu

: Sorteggio #CoppaItalia, ecco data ed orario per decidere gli accoppiamenti - CalcioWeb : Sorteggio #CoppaItalia, ecco data ed orario per decidere gli accoppiamenti - mrbr89 : Domani venerdì 20 luglio alle ore 15.00 ci sarà il sorteggio di coppa Italia e ricordo che il Foggia entrerà in gio… - ProVercelli1892 : COPPA ITALIA: domani sorteggio a Milano -

(Di giovedì 19 luglio 2018)– "Si comunica che ilper stabilire glidel tabellone della2018/2019 avrà luogo venerdì 20 luglio 2018, alle ore 15.00, presso la sede della Lega Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 a Milano". Questo il comunicato della Lega A, grande attesa per una competizione che promette spettacolo.