Solo 2 con Marco Bocci | data d’inizio | cast e anticipazioni

F1 – Hamilton rinnova con Mercedes - Lewis pazzo di gioia : “è stata Solo una formalità” : Le parole di Lewis Hamilton dopo l’annuncio del rinnovo di contratto con la Mercedes alla vigilia del Gp di Germania E’ finalmente arrivata il tanto chiacchierato rinnovo di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes continuerà a far parte del Team di Brackley fino al 2020, continuando così un rapporto solido, forte e vincente. Felicissimo e soddisfatto di poter lavorare ancora col suo gruppo in Mercedes, Hamilton ha ammesso ...

Giovanni Tria - il clamoroso retroscena dal governo : parla Solo con Giuseppe Conte - il sospetto di Di Maio : Il ministro dell'Economia , che avrà una parola pesantissima su flat tax e reddito di cittadinanza , a molti esponenti di Lega e M5s sembra voler fare muro, magari in stretta asse con il Quirinale . ...

ESCLUSIVA Bologna : Da Costa - Solo con l'unità di gruppo possiamo cogliere risultati importanti - : la Federazione brasiliana appena si è posta il problema ha cercato di migliorare i portieri studiando proprio quelli italiani considerati i migliori al mondo. Molti sono venuti a fare stage in Italia.

Juventus - Pogba apre concretamente al ritorno : resta un Solo ostacolo : Pogba apre concretamente AL ritorno- Paul Pogba apre concretamente al ritorno alla Juventus. Un ritorno confermato sulla prima pagina odierna di “TuttoSport“. “Pogba chiama la Juve“: questo il messaggio evidenziato dai colleghi torinesi. Un messaggio che potrebbe trasformarsi in concreta realtà. Il centrocampista francese sarebbe pronto a dire addio al Manchester United a causa del […] L'articolo Juventus, Pogba ...

Porti chiusi per nave tunisina con 40 migranti a bordo : “Ci restano Solo 6 bottiglie d’acqua” : Tunisia, Malta e Italia hanno negato l'approdo della nave cargo Sarost 5 con a bordo 40 persone, bloccata da diversi giorni al largo delle coste di Tunisi.Continua a leggere

Salario e welfare migliorano con i contratti di secondo livello - ma Solo al Nord : ROMA - I premi di risultato, i turni, lo smart working, la formazione: a regolarli è sempre di più la contrattazione di secondo livello, in armonia con i sindacati e con i lavoratori. Una ...

Solo in cartolina - la sommossa epistolare contro le morti in mare : Una sommossa epistolare, questo è l’obiettivo dell’iniziativa Solo in cartolina, campagna di denuncia contro le morti in mare a sostegno di tutti coloro che ogni giorno salvano la vita a migliaia di migranti a pochi chilometri dalle nostre coste. Una provocazione che prende spunto dalle dichiarazioni del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale, poche settimane fa, ha dichiarato che “quest’anno le ong vedranno ...

'Vendesi casa - ma Solo ai rom'. Si stufa di litigare con i vicini ed espone il cartello : PORDENONE - Il cartello, comparso improvvisamente sul muro di un'abitazione di via Sottomonte, al civico 25, ha sorpreso tutti. Non si trattava del solito annuncio relativo alla vendita di uno stabile.

Conte scrive a premier ceco Babis : in Ue nessuno può fare da Solo : Roma, 17 lug., askanews, - 'Caro Andrej, la proposta italiana, ripresa in larga parte dalle conclusioni del 28 giugno, guarda con coraggio e lungimiranza alla sfida che abbiamo davanti. Non propone ...

Tria : “Pace fiscale non è condono. Favorire estinzione debiti e non guardare Solo a riscossione” : “Abbiamo avviato una task force per la revisione dell’Irap e per analizzare i profili di gettito in vista della definizione della flat tax, in un quadro coerente di politica fiscale e in armonia con i principi costituzionali di progressività che l’attuale sistema Irpef fa fatica a garantire”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in audizione alla Commissione Finanze del Senato. “Parlare ...

“Salvini e Isoardi? Lo so Solo io”. Poi però lo dice a tutti… E spara la bomba. Già - lo ha scoperto Signorini : la verità sul ministro e la conduttrice : Avvicinamenti, distanze, amore, separazione e infine ancora passione. Quella di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sembra una di quelle storie d’amore scritte da qualche sceneggiatore dei primi del ‘900 per il cinema hollywoodiano. Ma non siamo sulla Sunset Boulevard e qui di “finto” c’è poco e niente. Quella tra Matteo ed Elisa sembra una love story autentica e per certi versa anche assai invidiata. Da una parte lui, uomo simil-rude nonché ...

Corona si lascia andare a confidenze spinte : "In carcere o approfitti di un detenuto gay o fai da Solo" : Sono passati cinque mesi da quando Fabrizio Corona si è lasciato alle spalle le sbarre di San Vittore e ora raccontare quegli anni di reclusione è quasi una passeggiata. Dopo aver parlato della ...