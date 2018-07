Sogni | su quali puntare?

dilei

: RT @Dreaming_81: #VoglioTornare ai giorni felici, ma non ricordo la strada. Mi sono persa tra sospiri celati e frammenti di sogni, dei qual… - unaditante : RT @Dreaming_81: #VoglioTornare ai giorni felici, ma non ricordo la strada. Mi sono persa tra sospiri celati e frammenti di sogni, dei qual… - gigginococozzo : RT @Nina96363657: Sai cosa c'è di buono dei sogni? Puoi stare con le persone con le quali è impossibile stare nella realtà..... Web. https:… - CBM48233984 : RT @Nina96363657: Sai cosa c'è di buono dei sogni? Puoi stare con le persone con le quali è impossibile stare nella realtà..... Web. https:… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Ciao Davide, la vita mi sta riservando brutte sorprese. Se guardo avanti mi sembra tutto in salita. Avrei bisogno di credere in qualcosa, ci vorrebbe un sogno da realizzare Come posso sbloccarmi e sperare di nuovo in qualcosa? Stefania Alzi la mano chi non si è mai trovato nella medesima situazione di Stefania. Si parla sempre dinel cassetto ma, nella vita di tutti i giorni, come si fa a realizzare un sogno? All’apparenza questa può sembrare una domanda forse un po’ banale, che a volte smettiamo anche di farci perché, quasi in maniera abitudinaria, abbiamo smesso di etichettare i. Eppure, senza un sogno da sognare, le vite di ciascuno di noi sarebbero un po’ più grigie. Vediamo insieme come far uscire, da questo famoso cassetto, il nostro sogno. La prima cosa da fare e la più importante è distinguere tra iirrealizzabili e quelli che invece possiamo davvero ...