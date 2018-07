Smart working | come si sta diffondendo in Italia

Smart working ad AbbVie : AbbVie apre le porte allo Smart working . Nei prossimi mesi, a partire dal 1° ottobre, i dipendenti degli uffici commerciali dell'azienda biofarmaceutica potranno fare ricorso su base volontaria per ...

Smart working ad AbbVie : Roma, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) – AbbVie apre le porte allo Smart working. Nei prossimi mesi, a partire dal 1° ottobre, i dipendenti degli uffici commerciali dell’azienda biofarmaceutica potranno fare ricorso su base volontaria per due volte al mese al ‘lavoro agile’, svolto in un luogo diverso dai locali dell’azienda, grazie alla dotazione di idonei strumenti informatici. Lo Smart working viene avviato in via ...

In Italia Smart working per più della metà dei lavoratori : Anche il mercato Italiano segna la tendenza che si registra a livello globale, dove è sempre più smart working. Dalle imprese multinazionali alle start up sino ai freelance, il quadro che si va ...

In Italia Smart working per più della metà dei lavoratori : Milano, 3 lug. (Adnkronos/LabItalia) – Anche il mercato Italiano segna la tendenza che si registra a livello globale, dove è sempre più smart working. Dalle imprese multinazionali alle start up sino ai freelance, il quadro che si va delineando depone a favore di una maggiore richiesta di spazi di lavoro flessibili. Il dato è confermato anche da una recente ricerca condotta in Italia da IWG, gruppo primario di aziende fornitrici di ...

Stress tecnologico e Smart working : come affrontare la tecnologia? : ... con equilibrio, tutti i "pro & contro" dei supporti tecnologici, anche alla luce della scienza cognitiva e neuropsicologica. Il docente " Andrea Cirincione, formatore e psicologo esperto in ...

Regus - a Roma è sempre più Smart working : "Siamo testimoni -sostiene- di un passaggio epocale nel mondo del lavoro, che dovrebbe registrare una forte accelerazione proprio nel corso del 2018. Noi la chiamiamo workplace revolution, la ...

Cyber security - che cosa unisce Gdpr e Smart working : Roma, 24 mag. , askanews, Due dei temi del momento, il Gdpr, il nuovo regolamento privacy che entrerà pienamente in vigore domani, e lo smart working, una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro ...

A2a : Smart working in azienda - punta a coinvolgere 800 persone : Milano, 22 mag. (AdnKronos) – Sempre più smart working in A2a, che punta entro l’anno di coinvolgere 800 persone. Dal 2016, con un progetto pilota che ha coinvolto circa 250 dipendenti, è stato possibile testare sul campo l’efficacia dello smart working: per un giorno alla settimana, i dipendenti hanno lavorato da casa. Questa prima fase del progetto si è conclusa con successo e ha dimostrato, spiega una nota del gruppo, un ...

Lecce - Il Distretto dell'Innovazione presenta la Smart working Week : 21 - 25 maggio eventi gratuiti e free desk : Giovedì 24 alle 17.30 si continua con il DigitalDrink – Bitcoin, Altcoin e I.C.O: scopri i segreti del mondo delle criptovalute organizzato da Sellalab. Venerdì 25 a chiusura della settimana dello ...

Milano. Un giorno in più di Smart working per tutti i neo papà : Vogliamo sperimentare l’introduzione di un giorno in più di smart working per tutti i neo papà presenti nell’organico dell’Amministrazione Comunale,

I molteplici aspetti del 'clic-lavoro' - lo Smart working al convegno dei Maestri del Lavoro : Arrivi e presenze in aumento nel Piacentino, ma calano i turisti stranieri 3 'Alla Cattolica un'offerta formativa stimolante, innovativa e sempre più internazionale' 4 Confagricoltura in Israele: ...