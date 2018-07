Skyscraper | film al cinema | recensione e curiosità

Una clip di Skyscraper - il nuovo film con Dwayne Johnson : Il grattacielo più alto del mondo che ospita al suo interno una società autosufficiente. Un quadro futuristico, idilliaco per certi versi, insidioso per altri, perché più sali in alto e maggiori sono i rischi. Ne sa qualcosa Will Sawyer, ex militare che in guerra ci ha rimesso una gamba e che si è rifatto una vita diventando un esperto nella sicurezza delle grandi strutture. A lui tocca mettere a punto The Pearl, inedita costruzione realizzata a ...