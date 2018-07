Sismologia | Giuliano F Panza professore onorario della BUCEA di Pechino | tutti i

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018)F.è un docente diall’Università di Trieste, membro dell’Accademia Nazionale Lincei, dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, dell’Accademia Europea,Academy of Sciences for the Developing World eRussian Academy of Sciences. È un autorevole esperto internazionale die ingegneria sismica e ha conseguito importanti risultati accademici pionieristici in molte direzioni in questo campo. Il Professorha ricevuto numerosi riconoscimenti da organizzazioni accademiche e governi internazionali, tra cui la Medaglia Beno Gutenberg e l’onorificenza di CavaliereRepubblica Italiana. Ora ha aggiunto altri importanti riconoscimenti alla lista., infatti, è stato nominato(Beijing University Of Civil Engineering And Architecture ) die Membro del Comitato di Consulenza del ...