Single | coppie e famiglie | quanto costa andare in ferie in auto

today

: In Israele allargata la maternità surrogata alle donne single, arriverà anche per uomini soli e coppie gay Chi cerc… - ICIsraele : In Israele allargata la maternità surrogata alle donne single, arriverà anche per uomini soli e coppie gay Chi cerc… - Gigio_Zap : RT @GayNewsItaly: Israele, la Knesset estende i programmi di gpa a donne single. Ma esclude uomini e coppie gay per il voltafaccia di Netan… - GayNewsItaly : Israele, la Knesset estende i programmi di gpa a donne single. Ma esclude uomini e coppie gay per il voltafaccia di… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Più si è e più conviene spostarsi in macchina perché la benzina si paga una volta sola mentre i biglietti per altri mezzi si pagano in base al numero di persone che viaggia. E’ un principio noto...