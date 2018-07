Simone Susinna - Mariana Rodriguez | Temptation Island? Non ci va di farci

blogo

(Di giovedì 19 luglio 2018)festeggiano un anno d'amore. Al settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha confessato di essere al settimo cielo per un rapporto che, tra alti e bassi, ha tagliato un traguardo assai importante per una coppia: Dal primo giorno che ci siamo conosciuti abbiamo subito convissuto. Da quando stiamo insieme abbiamo già cambiato quattro case, perché dopo un po’ sentiamo che non ci danno l’energia giusta, quella che cerchiamo. Così traslochiamo. Ora siamo di nuovo in cerca di una casa. La gelosia è il motore pulsante della loro relazione: Nessuno avrebbe puntato un euro su di noi, perché siamo due “matti”. Abbiamo due caratteri forti e litighiamo tanto. Chissà, magari questo ci unisce ancora di più. Siamo entrambi molto gelosi, ma lo siamo anche per il lavoro che facciamo. ...