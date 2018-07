Sieri e gel | i nuovi migliori amici dell’uomo

gqitalia

(Di giovedì 19 luglio 2018) Ammettere di avere una beauty routine? Fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile per molti uomini. A metà 2018, però, lo scenario è differente e l’uomo che si cura (molto) non ha problemi a dichiararlo. Anzi, ne fa un motivo di orgoglio. Come l’ex calciatore del Manchester United e oggi imprenditore, David Beckham: finito sui giornali per le sue spese folli in trattamenti e parrucchiere, è diventato il volto di House 99, nuovo marchio beauty dedicato al pubblico maschile e sviluppato in collaborazione con L’Oréal Luxe. All’interno della linea, oltre agli intramontabili prodotti per il grooming, anche skincare per viso e corpo, compreso uno spray per trattare le aree coperte da tatuaggi (altra ossessione di Beckham). E se il gruppo L’Oréal ha investito tanto nel progetto significa che il clichérude, che si disinteressa del beauty, “affare da donna”, è ormai ampiamente ...