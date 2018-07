Si tuffa per salvare figlia e nipote | annegato nel Ticino

Si tuffa nel Ticino per salvare la figlia e la nipote : 49enne muore annegato : L'uomo si è accorto che la figlia 14enne e la nipote di 9 anni erano in difficoltà a causa della corrente, e si è tuffato per salvarle

Arezzo - 21enne si tuffa per una nuotata nel torrente ma non riemerge : ritrovato cadavere : La vittima si era tuffata nel torrente insieme ad alcuni amici ma non è più riemersa. Il ragazzo ritrovato cadavere diverse ore dopo sul fondale da un squadra di sub dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Migranti - in 4 si tuffano per raggiungere a nuoto i soccorritori : annegati. Salvini alle ong : “Si scordino i porti italiani” : Era il 13 luglio. Quattro Migranti somali si trovavano su un barcone con altri 34 connazionali al largo di Linosa. Avevano attraversato il Mediterraneo. Hanno visto arrivare le navi Protector di Frontex e Monte Sperone della guardia di finanza italiana. Forse hanno pensato che l’incubo fosse finito, che il loro viaggio fosse terminato. E si sono tuffati in mare, per raggiungere a nuoto i soccorritori. Non ci sono riusciti. E sono ...

Roma - festa con sfregio a Campo de’ Fiori : i tifosi francesi si tuffano per celebrare il mondiale e imbrattano la fontana : Vincere un mondiale non è cosa da tutti i giorni e la gioia esplode incontenibile. A volte il sentimento può scappare di mano. E’ quanto successo a Roma, a Campo de’ Fiori dove i tifosi transalpini, presi dalla foga di festeggiare si sono tuffati nella fontana, sfregiando il monumento con impronte di scarpe e bicchieri rotti. L'articolo Roma, festa con sfregio a Campo de’ Fiori: i tifosi francesi si tuffano per celebrare il ...

Aida Nizar lo fa di nuovo : l'ex Gf si tuffa nella fontana di piazza Navona. Ira sul web : «Rispetto per Roma» : di Veronica Cursi Roma non è un reality. Forse bisognerebbe spiegarglieo ad Aida Nizar, l'ex concorrente spagnola del Grande Fratello, che dopo essersi tuffata a giugno nella fontana di Trevi ed ...

Milano - si tuffa nell'Adda per salvare il figlio e rischia di annegare : Paura nel primo pomeriggio di domenica a Trezzo sull'Adda , Milano, , dove un bambino di 10 anni è caduto nelle acque del fiume e ha rischiato di annegare: il padre si è subito tuffato e lo ha salvato,...

Si tuffano in mare per ‘celebrare’ il proprio matrimonio e quello che gli capita è assurdo. “Dai amore… sposa bagnata - sposa fortunata”. Invece stanno letteralmente rischiando la vita : sposa bagnata, sposa fortunata. Si dice così, cercando di evitare la delusione che nel giorno più importante della propria vita (anche questo un eufemismo) il cielo è ricoperto di nuvole. Ma c’entra poco la pioggia con la storia che vi stiamo per raccontare: i protagonisti di questa assurda vicenda sono una coppia voleva celebrare il loro matrimonio in modo diverso: tuffandosi in mare per avere un bel ricordo. Sfortunatamente, tutto è ...

Roma - si tuffa nel fiume Tevere per salvare donna : soccorsi : Roma, si tuffa nel fiume Tevere per salvare donna: soccorsi Roma, si tuffa nel fiume Tevere per salvare donna: soccorsi Continua a leggere L'articolo Roma, si tuffa nel fiume Tevere per salvare donna: soccorsi proviene da NewsGo.

Roma choc in serata : lei cade nel Tevere - lui si tuffa per salvarla : Dramma sfiorato in serata sul lungoTevere nel cuore di Roma: una donna è caduta nel fiume dal centralissimo ponte Palatino. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, le ambulanze e la...

Roma - tragedia in serata : lei cade nel Tevere - lui si tuffa per salvarla : Dramma in serata sul lungoTevere nel cuore di Roma: una donna è caduta nel fiume dal ponte Palatino. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia. Dalle...

‘L’ora di tuffarsi’ - l’iniziativa Rai per i giovani talenti dell’animazione : Indietro 21 giugno 2018 2018-06-21T17:51:32+00:00 ROMA – Per i giovani autori di animazione con un’età compresa tra 18 e 26 anni, con progetto originale e inedito, arriva l’occasione per mettere alla prova le proprie idee e capacità. Rai Ragazzi lancia l’iniziativa “L’ora di tuffarsi” rivolta agli studenti delle scuole di animazione o di audiovisivo, o […] L'articolo ‘L’ora di tuffarsi’, l’iniziativa Rai per i giovani talenti ...

L'esercito di donne nude che si tuffa in mare per una buona causa : Più di 2.500 donne, arrivate da 23 Paesi diveris, si sono spogliate tutte insieme sulla spiaggia di Maghermore, a sud di Dublino (Irlanda), per lanciarsi nude in acqua. Il...

Irlanda - 2500 donne nude si tuffano in mare per la ricerca sul cancro : è record : Irlanda, 2500 donne nude si tuffano in mare per la ricerca sul cancro: è record Provenivano da 23 paesi diversi e si sono gettate in mare a sud di Dublino in occasione dell’iniziativa “skinny dip” Continua a leggere L'articolo Irlanda, 2500 donne nude si tuffano in mare per la ricerca sul cancro: è record proviene da NewsGo.

Isola D’Elba. Roberta - 30 anni - muore per un malore dopo essersi tuffata da uno scoglio : La giovane era in vacanza insieme a degli amici all'Isola d'Elba. E' deceduta dopo un malore accusato in seguito al tuffo da uno scoglio della Spiaggia di Sansone.Continua a leggere