Si tuffa nel Ticino per salvare la figlia e la nipote | 49enne muore annegato

Milano : si tuffa nel Naviglio e muore annegato : Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Un 28enne è morto annegato nel fiume Adda questo pomeriggio. Si è gettato nel Naviglio all'altezza di Trezzo sull'Adda (Milano), ma non sapeva nuotare. L'uomo si sarebbe tuffato intorno alle 16 per poi non riemergere più: un amico presente durante i soccorsi ha conferma

Salute & Tecnologia : la paura del vuoto si vince “tuffandosi” nella realtà virtuale : La paura del vuoto, dell’altezza, si potrebbe sconfiggere per mezzo della realtà virtuale immersiva: lo ha rilevato uno studio condotto da Daniel Freeman della University of Oxford e pubblicato su “The Lancet Psychiatry”. La ricerca ha coinvolto 100 pazienti con diagnosi clinica di fobia dell’altezza: 49 dei partecipanti dovevano partecipare a 6 sessioni (30 minuti l’una) nell’arco di 2 settimane di ...

Si tuffa dal pennello e non riemerge. I sub cercano un 26enne di fronte all'Albula : SAN BENEDETTO DEL TRONTO I sommozzatori della guarda costiera stanno cercando un ragazzo ospite di una comunità di prima accoglienza del territorio, che nel tardo pomeriggio di oggi si è tuffato in ...

Aida Nizar si tuffa nella fontana di Pizza Navona al grido di “Adoro mi vida - l’Italia me ama” : Aida Nizar ci ricasca. Volontariamente. Se a giugno, nemmeno un mese fa, si era tuffata come Anita Ekberg nella fontana di Trevi a Roma, eccola tornare all’attacco, anzi all’immersione, nella fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. “Adoro mi vida, l’Italia me ama”, così ha urlato tutta la sua incomprensibile gioia la ex concorrente spagnola del Grande Fratello 15 una volta bagnatasi da capo a piedi con l’acqua della preziosissima ...

Tom Daley è diventato papà - il tuffatore inglese ed il marito accolgono nella loro vita il piccolo Robbie Ray : Tom Daley è diventato padre: il tuffatore inglese ed il marito Dustin Lance Black sono genitori di Robbie Ray, nato da madre surrogata Si sono sposati l’anno scorso in estate ed hanno presto annunciato che sarebbero diventati genitori. Stiamo parlando del tuffatore inglese pluri-medagliato Tom Daley e del marito Dustin Lance Black. La coppia ha potuto accogliere da qualche giorno nella propria vita il primogenito, nato da madre ...

Milano - si tuffa nell'Adda per salvare il figlio e rischia di annegare : Paura nel primo pomeriggio di domenica a Trezzo sull'Adda , Milano, , dove un bambino di 10 anni è caduto nelle acque del fiume e ha rischiato di annegare: il padre si è subito tuffato e lo ha salvato,...