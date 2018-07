Si svela il nuovo volto della Ginnastica Triestina

Ariana Grande ha svelato la tracklist del nuovo album “Sweetener” : Ci siamo quasi The post Ariana Grande ha svelato la tracklist del nuovo album “Sweetener” appeared first on News Mtv Italia.

svelata la data d’uscita del nuovo album dei Subsonica - in arrivo dopo la reunion della band : Finalmente ufficiale la data d'uscita del nuovo album dei Subsonica. Il gruppo guidato da Samuel Romano è ora pronto per il ritorno sul mercato discografico con un progetto che li riunisce sotto lo stesso nome, dopo le esperienze da solisti condotte negli ultimi anni. La nuova e attesissima espressione discografica dei Subsonica arriva a qualche anno da Una nave in una foresta, dopo il quale avevano deciso di intraprendere cammini diversi ...

Sindone - il nuovo studio svela il falso : "Le macchie di sangue non possono essere vere" : Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere. È quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini...

«Hai la pancia - sei di nuovo incinta?» : Chiara Ferragni - l'abito aderentissimo svela il pancino : Un abito aderentissimo in latex color cipria per la prima serata dell'addio al nubilato. Questo l'outfit scelto da Chiara Ferragni per la cena a Ibiza con i suoi amici e prontamente condiviso...

Volkswagen Veicoli Commerciali svela il nuovo camper al Caravan Salon 2018 : Volkswagen Veicoli Commerciali ha sviluppato il concept California XXL, presentato nel 2017, e lo ha trasformato in un camper vero e proprio pronto per essere prodotto. La Casa tedesca presenterà in...

Jade Raymond svela dettagli sul nuovo gioco di EA Motive : Jade Raymon è famosa per il lavoro svolto sulla saga di Assassin's Creed, la producer ha successivamente lasciato Ubisoft ed è passata ad EA dove, a capo dello studio EA Motive è stata incaricata di portare avanti un nuovo progetto.Non sappiamo quasi nulla sul nuovo titolo, tuttavia tramite un'intervista con Gameinformer la Raymond ha svelato qualche dettaglio in più. Il titolo sarà un action adventure dinamico:"Stiamo cercando di reinventare il ...

Il regalo per Fabrizio Frizzi - Conti commosso svela il nuovo nome degli studi Dear : Il regalo per Fabrizio Frizzi, Conti commosso svela il nuovo nome degli studi Dear Durante la presentazione dei palinsesti Rai a Roma è arrivata la conferma ufficiale: gli studi Dear della Rai sono ...

Larve giganti a Roma - mistero svelato : sono 'uscite' dal nuovo film di Sky : Il mistero è stato svelato. Le Larve giganti comparse nei giorni scorsi nelle città di Roma e Milano, che hanno incuriosito e anche un po' perplesso i cittadini, sono state le protagoniste di un'...

Ride : svelato il nuovo character poster del thriller-action diretto da Jacopo Rondinelli - Best Movie : Oggi è invece la volta del primo character poster ufficiale , che come potete vedere qui sotto ritrae uno dei Rider protagonisti di questo thriller ambientato nel mondo del downhill, disciplina degli ...

Nel trailer dedicato al Kingdom Hearts III Orchestra un nuovo nemico potrebbe esser stato svelato : Un trailer a porte chiuse di Kingdom Hearts 3 è stato mostrato in seguito alla conferenza Microsoft all'E3, e in tale occasione si sarebbe potuto intravvedere un nuovo minaccioso nemico, riporta VG247.Il trailer era infatti a porte chiuse ma qualche furbetto ha ben pensato di catturare qualche immagine con il telefono, e nonostante la scarsa qualità del video, si può chiaramente vedere il ritorno di Pence e, soprattutto, un nuovo possibile ...

svelato nuovo eroe per Overwatch : si chiama Hammond ed è un criceto : Tutti aspettavano il nuovo eroe di Overwatch, in particolare il ventottesimo. Nessuno di aspettava fosse un criceto. Proprio così, il nuovo personaggio di Overwatch Svelato da Blizzard si chiama Hammond. Si tratta di un criceto decisamente buffo che controlla un mech a forma di palla. Il mech, decisamente minaccioso, si muove a quattro zampe e monta due enormi mitragliatrici di grosso calibro. Essendo una palla ovviamente il robot è in grado ...

svelata la data d’uscita del nuovo album di Lady Gaga? Le ipotesi sul rilascio a sorpresa da Las Vegas : Un nuovo album di Lady Gaga potrebbe arrivare sul mercato nella serata di apertura della sua residency a Las Vegas: la popstar darà il via al calendario di 74 date al Park Theatre al Park MGM di Sin City a dicembre e starebbe pianificando un rilascio a sorpresa come regalo per i suoi fan da realizzare in quell'occasione. Un insider ha dichiarato al quotidiano Daily Star che uno degli album a cui la cantante sta lavorando (al momento pare sia ...

svelato il nuovo Monster 1200 25° Anniversario : Il pacchetto elettronico, invece, vanta tre differenti Riding Mode , Sport, Touring e Urban, , oltre all'Inertial Measurement Unit , IMU, , che fornisce le informazioni ai sistemi Cornering ABS Bosch ...