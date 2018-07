Shopping Globale? Amazon ha da insegnare | questi i prodotti più venduti nel Prime Day 2018

laragnatelanews

(Di giovedì 19 luglio 2018) Sono stati centinaia i venditori terzi che hanno preso parte alDaysul sito.it. Il maggior successo di vendita è stato per la Fire TV Stick, mentre suNow a Milano è stato l’Hamburger di Scottona – Chianina IGP. Un mercato digitale a disposizione dei clientiitaliani e di altre 16 nazioni. Si è trattato del più grande evento didi sempre anche in Italia. Rispetto alle volte precedenti c’è stato maggior ptempo per permettere ai clientidi effettuare i propri acquisti scontati arrivando fino ad un giorno e mezzo e questa edizione delDay ha visto l’introduzione delle NovitàDay: nuovi, mai visti prima, in edizione limitata e in esclusiva solo per i clienti. “Day è diventato un evento dedicato alloche i clienti italiani attendono ogni anno sempre più ed è per noi il momento in cui ...