Shade Video | “Amore a prima insta” in Piazza del Popolo Wind Summer Festival 2018

Shade rappa i Mondiali di Russia 2018 : Italia - gufate e sfottò in 1 minuto di freestyle [VIDEO] : Il rapper Shade ha composto 1 minuto di freestyle sui prossimi Mondiali di Russia 2018: l’Italia sul divano, gufate e sfottò fra le sue geniali punchline Il rapper Vito Ventura, meglio conosciuto come Shade, è famoso per i suoi freestyle a tema che periodicamente vengono rilasciati tramite i suoi profili social. Fra gli argomenti più amati dall’artista torinese c’è senza dubbio il mondo del calcio e, nell’estate dei Mondiali di Russia 2018, ...

Shade : guarda in anteprima il backstage del videoclip di “Amore a prima insta” : Una vera chicca The post Shade: guarda in anteprima il backstage del videoclip di “Amore a prima insta” appeared first on News Mtv Italia.

Shade : è uscito il video ufficiale del nuovo singolo “Amore a prima insta” : C'è anche Francesco Mandelli in versione Ruggero De Ceglie The post Shade: è uscito il video ufficiale del nuovo singolo “Amore a prima insta” appeared first on News Mtv Italia.

Shade : il video di “Amore a prima insta” con Francesco Mandelli in onda in anteprima su MTV Music! : Domenica 3 giugno alle ore 21.00 sul canale 704 di Sky The post Shade: il video di “Amore a prima insta” con Francesco Mandelli in onda in anteprima su MTV Music! appeared first on News Mtv Italia.