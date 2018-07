Sgarbi contro Saviano su Facebook “alimenta culto di se stesso” L’affondo | Vive

Vitalizi - Sgarbi contro l’abolizione. Ma il collegamento salta per cinque volte. Il conduttore : “È un vero tormento” : collegamento video claudicante a L’Aria che Tira Estate (La7): a farne le spese è il critico d’arte Vittorio Sgarbi , che si trova a Ro Ferrarese e che per ben cinque volte si vede interrotti i propri interventi, quasi tutti di critica feroce nei confronti dell’abolizione dei Vitalizi alla Camera. Al secondo inciampo, dagli studi del talk show politico si leva un commento ironico: “Questa è censura”. Visibilmente mortificato, il conduttore ...

Sgarbi contro Saviano : "Va protetto chi si suicida per il fisco - non lui" : 'Tanti italiani si ammazzano per il fisco. Dovremmo proteggere quelli altro che Saviano . Che sente la scorta come un tormento. E allora solleviamolo da questo tormento' . Vittorio Sgarbi , con il ...