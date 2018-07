Sfera Ebbasta annuncia il nuovo tour nelle maggiori capitali d’Europa

Sfera Ebbasta : 'Non smetto mai di scrivere e ho già messo da parte dei pezzi' : Vent'anni dopo il 1990 il genere musicale trap diventa virale. In Italia infatti si fanno spazio personaggi come Sfera Ebbasta, uno dei primi trapper a sperimentare e diffondere questo genere musicale. L'album con cui continua a cavalcare l'onda del successo è Rockstar. Uscito a gennaio del 2018, è la terza opera dell'artista e vanta un primato su Spotify poiché tutti i brani di cui si compone sono finiti in classifica. Sfera Ebbasta, il trapper ...

Ricchi x Sempre è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta dal multiplatino Rockstar : audio e testo : Ricchi x Sempre è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta. Il re della trap è quindi pronto a tornare in radio con una nuovo brano tratto da Rockstar, suo ultimo disco di inediti che ha già raggiunto il riconoscimento di più di un disco di platino. Il brano arriva in radio dal 13 luglio e ha già ottenuto la certificazione platino come singolo. Ricchi x Sempre arriva quindi dopo gli altri estratti dal disco che l'artista di Cupido ha rilasciato nel ...

Dal rolex di Sfera Ebbasta al rolex di Gad Lerner : la realtà supera la fantasia - a destra - : Un appello con invito ad indossare quest'oggi un indumento rosso come simbolo contro la barbarie che sta travolgendo l'Italia , nei modi, nei contenuti e nei toni della vita sociale e politica, . Con ...

Classifica album e singoli più venduti nel primo semestre del 2018 : Sfera Ebbasta batte Laura Pausini - tallonata da Irama. Non brillano i sanremesi - flop di Mina : Sfera Ebbasta La trap doMina, il talent si difende, Sanremo non brilla. Fimi ha reso note le classifiche di vendita degli album e dei singoli relativamente al primo semestre del 2018 (per la precisione dal 29 dicembre 2017 al 28 giugno 2018). Al primo posto tra gli album svetta Sfera Ebbasta con Rockstar, forte di un triplo disco platino. Staccata, al secondo posto, Laura Pausini, la giudice di X Factor Spagna ha un solo platino all’attivo ...

Rap - sushi e selfie : Sfera Ebbasta pizzicato in un ristorante di Milano : Sfera Ebbasta fotografo al Kowa Restaurant di Milano. Il rapper che con Rockstar è al primo posto delle classifiche degli album più venduti in Italia nei primi sei mesi dell'anno e che ha conquistato ...

Hit parade - Sfera Ebbasta domina 6 mesi : ANSA, - ROMA, 5 LUG - Sfera Ebbasta domina i primi sei mesi del 2018, posizionandosi con Rockstar al primo posto della classifica semestrale Fimi/Gfk degli album, fisico + digitale + streaming audio ...

Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival il 1° luglio - al via RockStar Summer Tour 2018 : scaletta e ultimi biglietti : Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival è atteso stasera, domenica 1° luglio. L'evento apre la Tournée estiva a supporto dell'album RockStar, che contiene il singolo omonimo multiplatino e il brano Cupido. La scaletta dell'evento di questa sera non è nota ma qui sotto trovate quella dei concerti primaverili. L'elenco delle canzoni potrebbe subire modifiche ma non mancheranno, come sempre, i singoli più cantati di Sfera Ebbasta, successi trap ...

Sfera Ebbasta/ Tutto pronto per il Rockstar Summer tour (Wind Music Awards Summer 2018) : Sfera Ebbasta è fra gli artisti che vedremo nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 26 giugno, in occasione dei Wind Music Awards Summer 2018.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Il rapper dei record arriva in Sicilia : doppio appuntamento con Sfera Ebbasta : CATANIA - È ufficiale. Il tour di Sfera Ebbasta approderà anche in Sicilia. Due gli appuntamenti Siciliani ufficializzati dal rapper dei record. Dopo il grande successo dell'uscita del suo ultimo ...

Il pensiero di Patty Pravo sui trapper - da Ghali a Sfera Ebbasta : “Qual è la musica senza testi?” : Arriva il pensiero di Patty Pravo sui trapper. Sentita da Rolling Stone Italia, la Divina non si è lasciata andare ai mezzi termini e ha rivelato la sua opinione sulle nuove leve della musica italiana, ormai completamente guidata dalla trap. La Ragazza del Piper sembra non avere dubbi su Ghali, che ritiene un artista. Buono anche il testo di Cara Italia, poiché le parole rimangono l'elemento centrale della narrazione musicale, mentre il suo ...

Ieri su RaiUno la prima serata degli Wind Music Awards 2018 : Baglioni - Ghali e Sfera Ebbasta i più premiati : Come annunciato nel seguente articolo Ieri sera dalle 20:30 RaiUno ha trasmesso in differita la prima delle due serate degli Wind Music Awards, registrata all’Arena di Verona lunedì sera. Tanta Musica di tutti i generi e per tutte le età, un’Arena di Verona strapiena e tanti premi e riconoscimenti di ogni tipo. Ma spieghiamo nel dettaglio come è andata la serata. Si inizia, come ogni anno, con la fase “Anteprima” che ...

Sfera Ebbasta contro Fedez/ Guerra di streaming - il trapper lancia frecciatine : Sfera Ebbasta, perchè piace tanto ai giovani e non solo? Il trapper continua a vivere un momento magico col pubblico che lo adora e sostiene sempre. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:01:00 GMT)