Serie A Frosinone | Longo | «La società farà ogni sforzo sul mercato»

Serie A Frosinone - goleada con la Nazionale Terremotati : 24-0 : FERENTINO - Amichevole per il Frosinone di Moreno Longo che, nel primo test estivo, si è imposto 24-0 sulla Nazionale Terremotati , allenata da Sergio Pirozzi . L'amichevole precede la partenza per il ...

Serie A Frosinone - 24 gol alla Nazionale Terremotati. In campo dal 1 i quattro nuovi innesti : Finisce con un rotondo 24 a 0 il primo test match amichevole del Frosinone . La truppa giallazzurra , così come riportato dal sito ufficiale del club, alle prese con la sua prima sgambatura estiva, ha ...

Ronaldo in Serie A - il Frosinone avverte : 'Noi non lo temiamo' : ... 'A tutti coloro che hanno gufato affinché il Frosinone non andasse in serie A, che quest'anno allo Stirpe giocherà Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte del mondo. Alloggerà a Ferentino e ...

Ritiri Serie A/ Fiorentina - Torino - Sassuolo - Spal e Frosinone al primo giorno di lavoro (oggi 8 luglio) : Ritiri Serie A: tornando oggi domenica 8 luglio 2018 in campo Fiorentina, Sassuolo, Spal, Frosinone e Torino. Sempre al lavoro Udinese e Bologna: oggi raduno per la Roma.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Serie A - al Frosinone multa e due gare a porte chiuse : Il ritorno in Serie A del Frosinone si fa dolceamaro. La Corte Sportiva d'Appello ha rigettato il ricorso dei ciociari contro l'ammenda di 25 mila euro e l'obbligo di disputare 2 partite a porte ...

Ricorso Palermo respinto/ Frosinone in Serie A - la Corte sportiva d'appello conferma il risultato dei play off : La Corte sportiva d'appello ha omologato il risultato tra Frosinone e Palermo respingendo il Ricorso dei siciliani. La compagine ciociara è ufficialmente in serie A(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Caos Serie B - il Palermo torna a tuonare : nel mirino l’amicizia tra l’arbitro La Penna ed il Frosinone : Palermo e Frosinone si sono giocate il passaggio dalla Serie B alla A, ma ancora la partita non sembra essere terminata, continua mediaticamente Il Palermo torna a parlare e lo fa per bocca del presidente Giammarva. Duro il comunicato apparso sul sito ufficiale del club, con tanto di critiche per l’amicizia tra La Penna e la famiglia Stirpe: “Il Presidente dell’U.S. Città di Palermo Giovanni Giammarva commenta, ai microfoni ...

Serie B Palermo - Giammarva : «Irregolare la gara col Frosinone» : Palermo - "Per quanto riguarda la partita disputata con il Frosinone , rimaniamo convinti che essa non si sia svolta regolarmente. Tale opinione si è rafforzata dopo avere preso visione dei verbali ...

Caso Parma e Frosinone - il Palermo chiede giustizia : “Serie A ancora possibile” : Il Palermo chiede a gran voce la promozione nel campionato di Serie A, due le situazioni delicatissime, quelle che riguardano la gara di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone ed il Caso Parma. Per quanto riguarda la gara contro il Frosinone la prima decisione è stata quella di rigettare la richiesta di 0-3 a tavolino ma il club rosanero ha presentato ricorso, poi c’è la situazione delicata del Parma che rischia la ...

Giudice Sportivo Serie B : respinto il ricorso del Palermo contro il Frosinone : A distanza di meno 72 ore il Giudice Sportivo ha dato il suo responso circa il ricorso del Palermo per la partita persa 2-0 in casa del Frosinone . I siciliani si erano lamentati dell'atteggiamento ...