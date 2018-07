Serie A e Serie B | la lista delle squadre escluse o a rischio

The Good Doctor - la Serie fa il boom di ascolti su RaiUno. Il dottor Murphy affetto dalla sindrome del savant cura malati in modo geniale : Un tempo c’erano George Clooney con il Dr. Doug Ross in E.R., Hugh Laurie con il Dr. House nell’omonima serie e infine Patrick Dempsey con il Dr. Derek Shepherd in Grey’s Anatomy. Ora l’Italia ha trovato il suo nuovo dottore del cuore: si chiama Shaun Murphy ed è il protagonista della nuova serie in corsia, The Good Doctor, che al debutto su RaiUno (martedì sera) ha fatto sfracelli sopra ogni più rosea aspettativa. Sono ...

NCIS - Diana Reasonover resterà nel cast della sedicesima stagione della Serie tv CBS : - Attenzione Spoiler su NCIS-La squadra di NCIS ha trovato la sostituta di Abby, dopo che Pauley Perrette ha lasciato la serie tv di CBS alla fine della quindicesima stagione non senza qualche strascico polemico con lo staff della serie tv. La nuova esperta forense non sarà un volto completamente nuovo visto che è già stata guest star in tre episodi della quindicesima stagione, si tratta infatti di Diona Reasonover.prosegui la ...

Plusvalenze fittizie in Serie A - coinvolti 5 club e 36 calciatori : valore di mercato ‘gonfiato’ - ecco come le società aggiustano i conti [NOMI e DETTAGLI] : 1/12 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi- Federico Valietti - valore di mercato ...

Netflix prepara 2 Serie e 3 film ispirate ai fumetti di Mark Millar : Ora si fa sul serio, dopo l’acquisto da parte di Netflix del Millarworld, l’etichetta di Mark Millar, e l’annuncio della produzione da parte del colosso dello streaming del fumetto The Magic Order, si attendeva l’annuncio degli adattamenti delle opere del geniale autore in serie tv. Sappiamo cosa aspettarci: nell’ordine diventerà una serie tv Juppiter’s Legacy e American Jesus, mentre saranno trasposti nella ...

Breaking Bad - come andare a cucinare con Walter e Jesse a 10 anni dal debutto della Serie : Finalmente si riuniscono: a celebrare i 10 anni dal debutto dell’acclamata serie tv Breaking Bad, i protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul si sono ritrovati in una speciale (e bizzarra) reunion. Ma bisogna subito frenare gli entusiasmi: non si tratta di una reunion ufficiale né di una possibilità concreta di un ritorno in onda della serie. Gli interpreti del professor Walter White e dello spiantato Jesse hanno infatti realizzato un video ...

Ripescaggi Serie C : tutte le squadre in lizza. Ma occhio ai ricorsi. Un rebus di difficile soluzione : Parlare di caos nel calcio italiano non rende l’idea di quanto sta avvenendo tra Serie A e Serie C riguardo alle irregolarità su plusvalenze e conti in rosso delle società coinvolte. Legali impegnati in materia di diritto sportivo più degli agenti di calciomercato per la campagna di rafforzamento delle squadre. Ci si potrebbe dilungare in altre ironie ma la situazione è drammatica. Focalizzandoci nella Serie C la situazione è ...

Il fratello di Balotelli giocherà in Serie D : Enock Barwuah, 25 anni, fratello di Mario Balotelli, giocherà nella prossima stagione nel campionato di Serie D, indossando la maglia del Pavia. A comunicarlo è stata la società azzurra, che presenterà il nuovo acquisto martedì prossimo, 24 luglio, alle 11,30. Enock Barwuah, attaccante centrale, nell’ultima stagione ha militato nel Ciliverghe Mazzano, squadra della provincia di Brescia. In precedenza aveva giocato anche nel ...

Lo spettacolare corto di Uncharted con Nathan Fillion potrebbe diventare "una Serie o qualcosa di più" : Uncharted e l'universo cinematografico stanno flirtando da ormai un po' di tempo con un progetto in mano al regista Shawn Levy che, a meno di rivoluzioni, dovrebbe proporre Tom Holland (l'attuale Spider-Man) nel ruolo di un giovane Nathan Drake. Si parla anche di un coinvolgimento di un attore del calibro di Bryan Cranston ma negli ultimi giorni praticamente tutti parlano di un altro progetto dedicato ad Uncharted.Il corto che propone Nathan ...

Laura Vandervoort si unisce a Ian Somerhalder nella nuova V-Wars : tutti i dettagli sulla Serie Netflix : Nessun promo arriverà in questi giorni dal San Diego Comic-Con per la nuova serie con Ian Someralder ma i nuovi dettagli non mancano e V-Wars torna nuovamente sulla cresta dell'onda con delle importanti new entry a cominciare da Laura Vandervoort. La bella attrice che ultimamente abbiamo visto in Supergirl ma che è stata protagonista anche del revival di V, prenderà il posto al fianco di Ian Somerhalder nella nuova serie Netflix che dovrebbe ...

Se ne va Alisson - Serie A più povera : E così per il giocatore , forse, più forte del pianeta che arriva in Italia, Cristiano Ronaldo, c'è il , forse, più forte portiere del mondo che parte , Alisson. Magari definirlo il CR7 con i guanti ...

Crotone - Vrenna fiducioso : “pronti per il ritorno in Serie A” : Il Crotone segue con attenzione la vicenda legata al Chievo, il club calabrese spera nel ripescaggio. La conferma arriva direttamente dal presidente Gianni Vrenna come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “Mercato? A dire la verità abbiamo fatto molto poco, perchè vorremmo tentare di risalire in A: c’è stata solo la cessione di Ceccherini e stiamo in stand-by accettando le decisioni. Piano Serie A? Le carte sono evidenti, ...

Ripescaggi e retrocessioni - Serie A nel caos : il Crotone intanto si “espone” : Ripescaggi e retrocessioni, in Serie A sarà un’estate caldissima, con il Crotone che spera di tornare nel massimo campionato italiano Il presidente del Crotone Gianni Vrenna, crede fermamente nella possibilità di un Ripescaggio per il club calabrese. Interpellato da Skysport, il patron ha dichiarato d’aver fiducia nel Ripescaggio dato il caos legato a Parma e Chievo Verona in Serie A: “Mercato? A dire la verità abbiamo ...

Serie A - i risultati di tutte le amichevoli del 18 luglio : Sion-Inter 2-0 , leggi la cronaca del match , MARCATORI: [27' Neitzke , S, ; 70' Baltazar , S, ] INTER , primo tempo, : Padelli; Dalbert, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - stabiliti i termini per la presentazione delle domande : Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha stabilito il termine di venerdì 27 luglio alle ore 13 per le domande di Ripescaggio nei campionati di Serie B e Serie C fissando tutti i dettagli relativi alla presentazione delle stesse. Attraverso un’altra delibera, il commissario straordinario ha fissato il termine di venerdì 27 luglio alle ore 13 anche per la presentazione delle domande da parte delle società di ...