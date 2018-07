Serie A e B | diritti tv | vicina intesa Perform-Sky per accesso a Dazn

Diritti tv Serie A : vicina intesa Perform-Sky : Vicino l’accordo fra Perform e Sky grazie al quale gli abbonati della pay tv satellitare, che ha i Diritti in esclusiva di 266 partite di Serie A, potranno accedere alle trasmissioni di Dazn, incluse le altre 114 gare del campionato. Lo si apprende da fonti vicine al dossier, e l’accordo dovrebbe essere siglato e annunciato entro lunedì, quando ci sarà la presentazione della stagione sportiva di Sky. Perform ha già concluso un ...

Diritti Tv - guai per gli appassionati italiani : tutta la Serie A con un solo abbonamento? Impossibile! : Calcio, i tifosi sono stati inguaiati dalle ultime mosse in fatto di Diritti tv, sarà infatti impossibile seguire tutta la Serie A con un solo abbonamento Gli appassionati di calcio italiani, dovranno rassegnarsi. Nella prossima stagione sarà impossibile seguire tutte le gare della Serie A con un solo abbonamento e sarà dunque impossibile avere nel proprio ‘pacchetto’ tutte le gare della propria squadra del cuore. Sky e Dazn si ...

Diritti tv Serie A - da Dazn porta aperta anche alle telco : La piattaforma del Gruppo Perform - visibile solo attraverso internet - guarda anche alle compagnie telefoniche per stringere accordi di ritrasmissione. L'articolo Diritti tv Serie A, da Dazn porta aperta anche alle telco è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - come vedere la Serie A 2018-2019 : Sky - Mediaset e Dazn. Serviranno due abbonamenti per seguire tutte le partite : Parlare di rivoluzione non è certo esagerato sul tema Diritti televisivi per il calcio italiano, in vista dell’annata 2018-2019. Per la prima volta, infatti, la Lega ha venduto tali Diritti per prodotto e non per piattaforma, assegnando sette partite a giornata Sky e tre a Perform, che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà gli incontri della massima Serie e tutta la Serie B. Si stanno definendo una Serie di accordi commerciali che ...

Diritti tv Serie A 2018-2019 : accordo Mediaset-DAZN - tre partite a giornata su Premium. Dove si vede il campionato? C’è anche Sky : Arriva una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio nella giornata della Finale dei Mondiali. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così gustarsi alcuni dei match clou del nostro campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto ...

Portogallo - Sport TV si aggiudica i diritti di trasmissione della Serie A : L'emittente televisiva Sport TV si è aggiudicata i diritti del massimo campionato italiano. Notizia rivelata il giorno del passaggio di Ronaldo alla Juventus. L'articolo Portogallo, Sport TV si aggiudica i diritti di trasmissione della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Kalypso Media ha acquisito i diritti della celebre Serie Commandos : in arrivo un nuovo titolo e una versione remaster : Kalypso Media, l'editore-sviluppatore di Tropico, Dungeons e Railway Empire, ha acquisito tutti i diritti su Commandos, una serie famosa di titoli tattici in tempo reale e stealth ambientati nella seconda guerra mondiale. L'acquisizione comprende anche altri giochi degli sviluppatori Pyro Studios, come Imperial Glory e Praetorians.Come riporta PCGamesN, ora che possiede l'IP, Kalypso afferma che svilupperà nuovi giochi Commandos "per tutte le ...

Serie A - effetto CR7 sui diritti tv : spunta un performance bonus da 150 milioni : Nel bando per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A c'è un importo variabile legato ai risultati di Sky e DAZN L'articolo Serie A, effetto CR7 sui diritti tv: spunta un performance bonus da 150 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.