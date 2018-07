Serie A | arriva il nuovo pallone Merlin | come garantisce più controllo sotto la pioggia

Dopo La Casa di Carta su Netflix arrivano nuove Serie tv originali del creatore Alex Pina : Senza ombra di dubbio il successo globale de La Casa di Carta su Netflix ha rappresentato uno spartiacque per il colosso dello streaming, ispirando anche nuovi modelli di business e motivando nuovi investimenti. Non solo Netflix ha deciso di entrare nella produzione della serie accanto ad Atresmedia per una terza (e non prevista) stagione della saga dei raPinatori della Zecca di stato spagnola, ma ha anche firmato un accordo esclusivo con il ...

Joss Whedon - il creatore di Buffy - arriva su HBO con The Nevers una Serie tutta al femminile : Joss Whedon torna in televisione con una nuova serie tv. Il network via cavo HBO ha ordinato The Nevers, show che lo storico creatore di Buffy ed Angel scriverà, dirigerà e produrrà. Il progetto è descritto come “un epico dramma fantascientifico su un gruppo di donne dell'epoca Vittoriana che scoprono di avere abilità fuori dal normale, implacabili nemici, e una missione che potrebbe cambiare il mondo." L'epoca d'oro del Whedonverse è stata ...

Serie C mercato : arrivano cinque grandi bomber - i tifosi sognano ad occhi aperti : Doveva essere la stagione dell’austerity, quella che si è appena aperta, in Serie C, all’insegna del rigoroso rispetto delle regole sui conti e sulla trasparenza, dopo le drammatiche vicende dello scorso campionato vissute a Modena, prima ed a Vicenza ed Arezzo poi. Ed invece, la terza Serie non si smentisce e propone anche questa volta un campionario ricco di fascino ed interesse per la presenza di tanti campioni che hanno fatto la fortuna ...

Calciomercato Lazio – Cessione di Felipe Anderson ai dettagli - Tare corre ai ripari : il sostituto arriva dalla Serie A : Il club biancoceleste è tornato alla carica per il Papu Gomez, individuato come il sostituto di Felipe Anderson prossimo al trasferimento in Premier Felipe Anderson in dirittura al West Ham, quaranta milioni in cassa e l’obbligo di individuarne il sostituto. La Lazio lavora per regalare a Simone Inzaghi il Papu Gomez, giocatore che stuzzica eccome la fantasia dell’allenatore biancoceleste che vuole un giocatore già pronto per ...

Boing Heroes : arriva la Serie The Flash : Dal 12 luglio alle 20.50, all’interno del nuovo spazio Boing Heroes dedicato agli eroi più amati di sempre e in onda dal martedì al venerdì, arriva sul canale THE Flash, la serie statunitense creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns (ARROW) e tratta dagli omonimi fumetti targati DC Comics. Spin-off di ARROW, lo show segue le avventure di Barry Allen, interpretato da Grant Gustin. Barry ha solo 11 anni quando assiste all’omicidio ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi fin dove può arrivare? La caduta delle teste di Serie le sorride anche se… : Nella terza giornata di incontri a Wimbledon, la pioggia ha fatto visita sui campi di Church Road. Il darsi agonistico sull’erba più famosa del mondo del tennis è stato interrotto ma Camila Giorgi ha anticipato l’intervento di Giove Pluvio, concludendo la pratica “Madison Brengle” con relativa facilità: 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Qualificazione al terzo turno in tasca ed attesa per chi, tra la ceca Katerina ...

Velvet Collection : arriva su Rai 1 lo spin off della Serie spagnola. Nel cast Megan Montaner : Velvet Collection Rai punta ancora su Velvet per le sue estati, ma stavolta lo fa con lo spin off della serie madre. Velvet Collection partirà questa sera alle 21.25 ed andrà in onda per cinque prime time con due episodi a serata. Il secondo appuntamento è previsto già per il prossimo venerdì mentre gli altri, salvo imprevisti, dovrebbero restare al martedì. Velvet Collection da questa sera alle 21.25 su Rai 1 Una nuova ambientazione, una nuova ...

Sorpresa sul set di Gomorra 4 - arriva Ricky Gervais : « E' la migliore Serie del mondo» - Video : Sabato mattina sul set londinese di Gomorra 4, la serie cult prodotta da Sky Italia e ispirata all'omonimo libro di Roberto Saviano , è arrivato Ricky Gervais , uno dei più famosi stand-up comedian al ...

La Turbo GPU arriva su Huawei P20 - P20 Pro e Serie Mate 10 : La funzione Turbo GPU arriva su Huawei P20, P20 Pro e serie Mate 10: Al via i test con la distribuzione della beta per la EMUI 8.1 Cos’è e come funziona la Turbo GPU di Huawei-Honor? Huawei è pronta ad aggiornare tanti smartphone con la EMUI 8.1 che oltre a portare una ventata di novità importanti […]

La Turbo GPU arriva su Huawei P20 - P20 Pro e Serie Mate 10 : La funzione Turbo GPU arriva su Huawei P20, P20 Pro e serie Mate 10: Al via i test con la distribuzione della beta per la EMUI 8.1 Cos’è e come funziona la Turbo GPU di Huawei-Honor? Huawei è pronta ad aggiornare tanti smartphone con la EMUI 8.1 che oltre a portare una ventata di novità importanti […]

Serie A - ancora novità arbitrali : arriva il “fuorigioco 3D” : Il fuorigioco 3D modificherà nuovamente il modo di concepire il calcio dal punto di vista arbitrale: Rizzoli ha svelato le novità “Da un punto di vista tecnologico ci saranno delle novità per quanto riguarda il fuorigioco 3D che rende ancora più preciso il discorso dei centimetri, che può aver creato qualche problema in passato”. Così ha parlato il designatore della Can A, Nicola Rizzoli, durante la conferenza andata in scena ...

Prezzo e partite Serie A di Sky sul digitale terrestre : arrivano i dettagli ufficiali : Definiti i dettagli di trasmissione della Serie A per conto di Sky sul digitale terrestre: il pacchetto calcio avrà un Prezzo di 15 euro mensili, cui poi si potrà aggiungere quello dei pacchetti Sky TV e Sky Sport, in offerta promozionale (avete tempo fino al 30 giugno) al costo di 19.90 euro al mese per 1 anno. Purtroppo c'è da dire subito che le partite verranno trasmesse in standard definition, e saranno in numero di 7 (10 quelle totali per ...

Parma - arriva il primo colpo per la Serie A : Parma, il ds Faggiano si appresta a concludere il primo acquisto di una lunga estate: la campagna di rafforzamento è solo all’inizio Il Parma ha preso Leo Stulac dal Venezia. E’ questo il primo acquisto del nuovo corso parmense in Serie A, in attesa di conoscere gli eventuali risvolti del ben noto caso legato agli sms di Calaiò. Il centrocampista andrà a piazzarsi al centro del reparto di D’Aversa, nel ruolo di regista ...

Da Now TV arrivano due promo per provare Serie TV e Cinema a 1 o 5 euro : Now TV, la piattaforma di streaming di Sky, lancia una promozione valida fino al primo luglio che consente di provare per un mese i pacchetti Serie TV e Cinema a prezzi incredibili. L'articolo Da Now TV arrivano due promo per provare Serie TV e Cinema a 1 o 5 euro proviene da TuttoAndroid.