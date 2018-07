Sei tu il tipo giusto?

vanityfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) admo Trovare il donatore compatibile non è facile. Solo 1 su 100.000, infatti, è il. Ecco perché ADMO, l’associazione ONLUS di donatori midollo osseo, dal 15 al 23 settembre 2018 ha deciso di dare la possibilità di aiutare chi necessita di un trapianto e combattere leucemia, linfomi e altre neoplasie del sangue con l’iniziativa Match it Now. Per tutta la settimana, nelle principali piazze italiane, volontari, medici e personale sanitario, infatti, saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le informazioni e approfondimenti sulle donazioni per sottoporsi al prelievo di un campione salivare o venoso. Per essere ilsono richiesti un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, un peso corporeo di 50 kg e godere di buona salute. La disponibilità del donatore, anonima e gratuita, non ha limiti geografici: si potrà donare ad un paziente italiano così come ad uno ...