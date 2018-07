Secondo appuntamento con gli autori a Tovo | Pier Paolo Cervone presenta I segreti

Dopo il successo del Summer White Party - sabato 21 luglio arriva il Secondo atteso appuntamento nella calda estate di Nikki Beach Costa ... : Nikki Beach Costa Smeralda per un giorno si trasformerà in un vero e proprio Yacht Club con decorazioni a tema e dress code rigorosamente ispirato al fantastico mondo della navigazione. Non mancherà ...

Temptation Island 2018 : nel Secondo appuntamento previsti un addio e una riappacificazione : Stasera 16 luglio andra' in onda la seconda puntata di Temptation Island e, stando ai Gossip trapelati sino ad ora, i telespettatori dovrebbero assistere ad almeno due clamorosi colpi di scena. Il promo che Canale 5 ha mandato in onda del nuovo appuntamento con il reality delle tentazioni, ha anticipato che Oronzo chiedera' di poter incontrare Valentina dopo essere stato lasciato: alcune persone che vivono nella stessa citta' dei due ragazzi, ...

Secondo appuntamento per il Dna Village di Marina di Ginosa. Questa sera - start alle 21 con la band 45Giri : Il Dna Village da lunedì 16 luglio apre anche allo sport con lezioni di spinning all'aperto, con l'istruttore Antonio Gerunda: ogni giorno, sino al giovedì, ore 18,30 19,30 e 19,30 20,30. Per ...

Venerdì 13 - Secondo appuntamento dei Venerdì di Luglio : Le vie del centro si animeranno con gli artisti di strada, che si esibiranno in spettacoli di giocoleria, mangiafuoco, funamboli, mimi, trampolieri, bolle giganti e strutture di palloncini. In tutte ...

Secondo appuntamento con il Subaru4Fun - il raduno sui Colli modenesi : Secondo appuntamento con il Subaru4Fun , dopo il grande successo del primo raduno , il club dei Subaristi si ritroverà sui Colli modenesi C’è grande attesa per il Secondo raduno del Subaru4Fun che si svolgerà il 15 luglio sugli splendidi percorsi dei Colli modenesi . Sono già pervenute numerose richieste di adesione da parte dei proprietari di auto della Casa delle Pleiadi per prendere parte a questo evento esclusivo che li porterà a guidare ...

Programmi TV di stasera - venerdì 15 giugno 2018. Su Rai1 Secondo appuntamento con Ora o Mai Più : Francesca Alotta Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più - Seconda Puntata I riflettori si accendono e brillano di nuovo le luci della ribalta per gli otto cantanti che hanno accettato la sfida lanciata dal conduttore e padrone di casa Amadeus, nel nuovo show di Rai1 Ora o Mai Più. Ogni artista in gara è stato preso per mano per esser ricondotto al successo da uno dei Maestri e, già dalle prime battute, non sono mancati i colpi di scena. Dopo una prima ...