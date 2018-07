Se sei così ti dico sì film stasera in tv 19 luglio | trama | curiosità | streaming

«sei gay?» - Gianni Sperti risponde così alla domanda dei follower : Eterosessuale, omosessuale o bisessuale? Gianni Sperti sceglie la funzione 'Fammi una domanda' su Instagram Stories e, inevitabilmente, alcuni follower hanno deciso di chiedere qualche...

“sei morta - noi lo facciamo per te”. Giulia : per gli amici non poteva andarsene così. Aveva 20 anni : Vent’anni. Giulia Romano Aveva ancora tutta la vita davanti ma a maggio scorso se l’è portata via un brutto male. Forse si era resa conto che stava arrivando quel momento e ha chiesto ai genitori di spargere le sue ceneri nel mare del Salento. Tra i sogni di Giulia, uno comune alla maggior parte dei ragazzi della sua età: laurearsi. Voleva finire il suo percorso di studi, Giulia, per entrare poi nel mondo del lavoro, quello dei grandi. Ma ...

Le domeniche gratis nei musei finiranno - ed è giusto così : Dalle dichiarazioni rilasciate dal titolare del Mibac, Alberto Bonisoli, si intuisce che le domeniche gratuite nei musei italiani finiranno. Almeno nel modo in cui le abbiamo concepite finora. Probabilmente non è una cattiva idea stabilire il principio che, soprattutto per i grandi attrattori turistici, pagare è un atto necessario alla tutela e alla promozione del nostro patrimonio culturale.Continua a leggere

Paola Perego - i fan su Instagram : «Ma cosa hai fatto alla faccia? sei irriconoscibile». E Sonia Bruganelli risponde così : «Finalmente, amiche». Sonia Bruganelli posta una foto su Instagram ed è ancora boom di critiche. Questa volta però non si tratta di un'immagine del jet privato, ma...

Il bikini? O ‘così’ o sei out. È la tendenza (e il trucco sexy) dell’estate 2018 : Odioso segno dell’abbronzatura, quest’anno ti faccio la guerra. E vinco: niente più décolleté segnato da zone bianche perché il bikini adesso si porta al rovescio. Tutto qui il trend dell’estate 2018 che ha fatto già il giro del mondo e ha fan in ogni Paese: dall’Europa agli Stati Uniti all’America Latina. È sbarcato persino in Australia, grazie alla potenza di Instagram. Una trovata semplicissima, questa del ...

Amber Heard e il tweet contro la polizia : l'ira dei followers - «sei razzista». E lei risponde così : Un messaggio sarcastico, contro la politica delle autorità sull'immigrazione, e che invece è stato tacciato di razzismo: in tanti l'hanno infatti accusata di collegare gli immigrati solo a questo ...

“sei morta in modo ingiusto”. Lisa - vita spezzata così a 16 anni : nessuno si dà pace : Tragico incidente stradale ieri sera alle 21.30 in viale della Resistenza a Savignano, in provincia di Cesena, a duecento metri a mare dall’ingresso del Seven Sporting Club. La vittima è Lisa Lazzaretti, 16 anni. Proveniente da via Euclide, vicino a via Gaggio dove abitava con i genitori e la sorella più piccola, Lisa Lazzaretti, era insieme alle sue amiche stava attraversando la strada a piedi da ovest verso est, quando è stata travolta ...

«sei il figlio di Bettarini - t’ammazziamo» : così Niccolò è stato accoltellato Foto|Video Discoteca chiusa 30 giorni : I magistrati sicuri: «Gli aggressori lo hanno riconosciuto». Chiesto il carcere peri 4 fermati. Il padre: «Ora devono pagare»

Roberta Morise a Blogo : "A sei in un paese meraviglioso - mi sono sentita super-coccolata! Easy Driver? Qualcosina avrei cambiato..." (Video) : Roberta Morise è la nuova partner femminile di Dario Vergassola in Sei in un paese meraviglioso, il programma di Sky Arte, giunto alla quarta edizione, che avrà inizio lunedì 18 giugno 2018, a partire dalle ore 21:15.TvBlog ha intervistato la conduttrice calabrese in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma. prosegui la letturaRoberta Morise a Blogo: "A Sei in un paese meraviglioso, mi sono sentita super-coccolata! ...

Amici - Pio e Amedeo a Ermal Meta : «sei venuto col gommone». Il cantante dopo qualche ora replica così : ' Sei venuto col gommone e ti abbiamo salvato noi pugliesi, ora caccia i soldi! '. Una battuta che qualcuno potrebbe definire razzista, quella di Pio e Amedeo che, ospiti dello studio di Amici per la ...