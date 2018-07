Scu | sequestri per 6 milioni di euro nel Salento | sigilli a bar | sale slot e aziende del

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 luglio 2018) Seididitra società, conti correnti, immobili e autovetture. È quanto ha disposto il gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Ddantina, nei confronti di tre arrestati nell’ambito di un’inchiesta dell’Antimafia che, lo scorso 2 luglio, ha disarticolato due organizzazioni criminali legate al clan Tornese di Monteroni, nel. I tre – Saulle Politi, Davide Quintana e Fabio Rizzo – sono al centro di un’inchiesta che conta oltre 30 indagati per traffico internazionale e spaccio di droga, detenzione e porto abusivo di armi, estorsione e danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso. I due gruppi non erano in conflitto tra loro e controllavano in particolare i territori di San Cesario, Gallipoli, Monteroni e lo stesso capoluogontino. Sono state sequestrate 14 società e imprese individuali con relativo ...