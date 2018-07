Scioperi luglio - tutti gli stop previsti nel settore trasporti : Scioperi luglio, tutti gli stop previsti nel settore trasporti Oltre a quello proclamato da Ryanair per il 25 luglio, è stato confermato quello di Blue Panorama e Vueling per il 21. Nel settore ferroviario possibili difficoltà tra il 20 e il 22. Sempre il 22 si ferma anche Autostrade per l’Italia Parole ...

Enav - revocati gli Scioperi e voli regolari il 21 luglio : Teleborsa, - Raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro dei controllori di volo. revocati di conseguenza gli scioperi locali indetti per sabato 21 luglio e quindi voli regolari. Enav e ...

Scioperi - tegola sull'esodo di fine luglio : nel weekend si fermano treni e aerei : fine luglio nero sul fronte del trasporti. Mentre milioni di italiani si apprestano a mettersi in viaggio per il grande esodo estivo ecco arrivare puntuali gli Scioperi a raffica nel settore dei ...

ENAV - sabato 21 luglio 2018 Scioperi di 24 ore : sabato 21 luglio sarà un giorno nero per i trasporti. Dopo l'annunciato sciopero di treni arriva anche lo sciopero nei cieli. sabato 21 luglio sono previste diverse azioni di sciopero della durata di ...

Tutto sugli Scioperi dei trasporti del 21 e 22 luglio : Il prossimo fine settimana potrebbe rivelarsi particolarmente complicato per chi è in viaggio, a causa di una serie di scioperi che andrà a colpire il settore aereo e quello ferroviario. Per la giornata di sabato 21 luglio è stata infatti annunciata da Cub trasporti una protesta di 24 ore, dalla mezzanotte a quella successiva, di tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto degli aeroporti, a cui si aggiungono – ...

Scioperi in vista anche per Vueling : agitazione il 21 luglio : MILANO - Dopo i passeggeri di Ryanair , anche i vacanzieri che hanno in programma di spostarsi con Vueling fanno bene a 'drizzare le antenne' per evitare possibili disagi. Usb Lavoro Privato ha ...

Ryanair - tutto sugli Scioperi di luglio : Il mese di luglio potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice per Ryanair e per i suoi passeggeri. In questi giorni è infatti stata annunciata una serie di scioperi che andrà inevitabilmente a impattare sul regolare servizio della compagnia aerea low cost, creando inevitabili disagi in queste settimane di partenze per le vacanze. La prima protesta in ordine temprale sarà quella che il 12 luglio porterà un centinaio di piloti irlandesi a ...

Scioperi - il 6 luglio possibile stop a treni a Milano e mezzi a Roma - : In Lombardia è attivo dalle 9 alle 17 il blocco delle corse di Trenord. Nella capitale rischia di essere bloccato il traffico di metro, autobus e tram urbani dalle 8.30 alle 12.30

Ryanair - Scioperi in vista per il 25 e 26 luglio : MILANO - Possibili disagi in vista per chi ha scelto di viaggiare con Ryanair per le prossime vacanze. Il personale di cabina della compagnia low-cost irlandese ha proclamato lo sciopero nei prossimi ...

Scioperi Trenitalia - Trenord e NTV : con cinque stop - luglio sarà un mese di disagi : Il mese di luglio sara' caratterizzato da diverse giornate di sciopero del personale Trenitalia e Trenord, due delle principali societa' italiane che si occupano del trasporto ferroviario nel nostro Paese. Il calendario ufficiale del MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riporta cinque date per il prossimo mese. In misura maggiore, gli Scioperi di luglio coinvolgeranno i treni Trenitalia [VIDEO], per cui sono previste quattro ...