Sciame sismico sull'Etna : sedici scosse in un'ora : Sciame sismico sul parco del vulcano: 16 scosse poco più di un'ora. I terremoti sono stati registrati dall'Ingv con epicentro Ragalna, dove vi sono anche molti b&b, e Zafferana Etnea. #terremoto alle ...

Terremoto - Sciame sismico nella notte sull’Etna : paura fino a Catania per la scossa più forte di magnitudo 3.5 : 1/8 ...

TERREMOTO OGGI A PALERMO - DOPPIA SCOSSA M 2.7/ INGV Ultime scosse : Sicilia - Sciame sismico a Geraci : Sicilia, TERREMOTO OGGI a PALERMO di grado M 2.7 Richter: Ultime scosse INGV, il sisma con epicentro a Petralia Sottana. Dati in tempo reale OGGI 4 luglio 2018: no danni e feriti(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 20:42:00 GMT)

Terremoto sugli Appennini - Sciame sismico in provincia di Modena : Terremoto sugli Appennini, sciame sismico in provincia di Modena La scossa più forte, di magnitudo 3.6 sulla Richter, ha avuto come epicentro Pievepelago. E’ stata avvertita anche a Bologna e Lucca Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto Modena - scossa di magnitudo 3.6 : Sciame sismico con epicentro a Pievepelago : Lo sciame sismico ha interessato l'Appennino tosco emiliano dove la scossa più intensa è stata chiaramente avverta dalla popolazione locale sia nei comuni montani della provincia di Modena che in quelli pistoiesi.Continua a leggere

Terremoto sugli Appennini - Sciame sismico in provincia di Modena - : La scossa più forte, di magnitudo 3.6 sulla Richter, ha avuto come epicentro Pievepelago. E' stata avvertita anche a Bologna e Lucca

Nuovo Sciame sismico nel Vesuvio nella notte : oltre 16 scosse in un'ora : Mancano pochi minuti alla mezzanotte quanto i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano iniziano a registrare un Nuovo sciame sismico con epicentro il Vesuvio. Ben sedici i terremoti registrati in...

Terremoto - Sciame sismico nel Vesuvio nella notte : oltre 16 scosse in un'ora : Mancano pochi minuti alla mezzanotte quanto i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano iniziano a registrare un nuovo sciame sismico con epicentro il Vesuvio. Ben sedici i terremoti registrati in...

Nuovo Sciame sismico nel Vesuvio nella notte : oltre 16 scosse in un'ora : Mancano pochi minuti alla mezzanotte quanto i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano iniziano a registrare un Nuovo sciame sismico con epicentro il Vesuvio. Ben sedici i terremoti registrati in un'ora,...

Sciame sismico a Catania : quando l'Etna fa paura : l'Etna torna a far paura. Solamente nelle ultime ore sono state registrate più di nove scosse di magnitudo interessante, superiore a due gradi, a Catania e nelle sue zone limitrofe. A renderlo noto è l'osservatorio dell'Ingv, istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, presente nel territorio siciliano. Il versante del vulcano che preoccupa è quello orientale in quanto le scosse si sono registrate nelle zone comprese tra Monte Fontane, ...

Terremoto - 10 scosse in meno di un'ora : Sciame sismico scuote l’Etna : Terremoto, 10 scosse in meno di un'ora: sciame sismico scuote l’Etna L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha registrato una decina di scosse tra le 11:36 e le 12.28 con profondità tra gli 11 e i 31 chilometri. Hanno tremato in particolare i centri di Milo e Sant’Alfio, in provincia di Catania Parole chiave: ...

Terremoto oggi a Catania/ Ingv - Sciame sismico Sicilia : scossa 3.2 vicino Milo - 25 maggio 2018 - : Terremoto a Catania oggi, 25 maggio 2018. Ingv, sciame sismico Sicilia: scossa magnitudo 3.2 a Milo. Le ultime notizie, gli aggiornamenti.

Terremoto oggi a Catania/ Ingv - Sciame sismico Sicilia : scossa 3.2 vicino Milo (25 maggio 2018) : Terremoto a Catania oggi, 25 maggio 2018. Ingv segnala sciame sismico Sicilia: scossa di magnitudo 3.2 vicino Milo. Le ultime notizie sull'attività sismica in Italia(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:03:00 GMT)

Terremoti Catania - Sciame sismico sull’Etna : scosse tra Milo e Sant’Alfio [DATI e MAPPE] : 1/4 ...