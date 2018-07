: Sbarchi,Ue verso meccanismo provvisorio - TelevideoRai101 : Sbarchi,Ue verso meccanismo provvisorio - Angela23763271 : RT @PiuEuropaRoma: Per ridurre partenze, sbarchi e morti occorre legalizzare e governare la migrazione. Tutto il resto è rincorsa verso il… - annatzu : RT @PiuEuropaRoma: Per ridurre partenze, sbarchi e morti occorre legalizzare e governare la migrazione. Tutto il resto è rincorsa verso il… -

La Commissione Ue sta lavorando per unche possa essere messo rapidamente in atto per coordinare glidi migranti, prima che che possa essere istituito un sistema completo nel contesto delle riforme del sistema europeo comune in materia di asilo". Lo fa sapere una portavoce di Bruxelles dopo la lettera inviata dal premier Conte a Juncker e Tusk, in cui si chiede l'istituzione di una "cellula di crisi" sulla gestione deglicoordinata appunto dalla Commissione.(Di giovedì 19 luglio 2018)