Sassuolo | un rinforzo dal Chelsea aspettando Brignola

calciomercato

: Altro rinforzo per il reparto avanzato con il 21enne del #Sassuolo #Teramo #TeramoCalcio - Cityrumors_it : Altro rinforzo per il reparto avanzato con il 21enne del #Sassuolo #Teramo #TeramoCalcio -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il, dopo Bourabia dal Konyaspor, ieri ha chiuso la trattativa per portare in neroverde Boga dela titolo definitivo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il giocatore è atteso dal club di Squinzi per visite e firma. Gli emiliani lavorano col Benevento per l'accordo su, ieri c'è stato un incontro,, che ha già una bozza d'accordo col ...