Sarri | Napoli | addio amaro Che errori

Chelsea - Sarri : "Premier League meglio della Serie A"/ "Ricordo stupendo di Napoli. Su de Laurentiis..." : Chelsea, Sarri: "Premier League meglio della Serie A". Conferenza stampa del nuovo tecnico dei Blues: le sue parole su Napoli e Aurelio de Laurentiis.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Udinese - Velazquez : 'Ho ammirato il gioco del Napoli di Sarri. Mi ispiro a Sacchi' : Julio Velazquez, nuovo allenatore dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: 'Vivo di calcio 24 ore su 24. Penso al calcio da quando ero bambino e a 15 anni ho cominciato ad allenare. Facevo entrambe le cose: giocatore-allenatore. Penso di avere la vocazione. Ho ...

Sarri - prima intervista in inglese : 'Per sempre grato al Napoli' : LONDRA - 'Il Chelsea è uno dei club più importanti nel campionato più importante d'Europa. In Premier League ci sono i migliori allenatori d'Europa, forse del mondo, e per me sarà eccitante affrontare Guardiola, Pochettino, Mourinho, Klopp e tutti gli altri' . In un buonissimo inglese, Maurizio Sarri concede al canale ufficiale dei Blues la sua prima ...

Chelsea - Sarri : 'Amerò Napoli per sempre - ma è eccitante allenare in Premier' : 'Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi hanno aiutato in ogni modo in questi tre anni. Li amo molto, li amerò per sempre'. Maurizio Sarri non dimentica Napoli nella sua prima ...

Il Napoli saluta Sarri : “grazie di tutto” : “Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi tre anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo”. Lo scrive in una nota il Napoli, salutando il tecnico toscano che dopo tre anni sulla panchina azzurra ha firmato per il Chelsea. “Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque ...

Napoli-Sarri - sul mercato c'è il patto di non belligeranza : Non solo soddisfatto. Ma anche tronfio e impettito. Aurelio De Laurentiis sbandiera, in ritiro a Dimaro , l'accordo con il Chelsea da 65 milioni di euro per il pacchetto Sarri-Jorginho . Un maxi-...

Chelsea - Maurizio Sarri nuovo allenatore/ Avvocato Napoli : "Blues non potranno più trattare con noi" : Maurizio Sarri al Chelsea, è ufficiale, ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese dell'ex tecnico del Napoli(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:21:00 GMT)

CHELSEA - MAURIZIO Sarri NUOVO ALLENATORE / L'ex Napoli firma un triennale : "Vi farò divertire" : MAURIZIO SARRI al CHELSEA, è ufficiale, ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese delL'ex tecnico del Napoli(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:24:00 GMT)

Ufficiale - Jorginho con Sarri dal Napoli al Chelsea : Il centrocampista è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha annunciato il club di proprietà di Roman Abramovich con una nota pubblicata sul proprio sito web. L'articolo Ufficiale, Jorginho con Sarri dal Napoli al Chelsea è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Napoli saluta Sarri 'grazie' : Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo". Lo scrive in una ...

Il Napoli saluta Sarri 'grazie' : Un lavoro che ha permessouna crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoliconfermandoli come top players e realizzando una qualità digioco apprezzata in tutto il mondo'. Lo scrive in una ...

MAURIZIO Sarri AL CHELSEA - È UFFICIALE/ Ultime notizie - "voglio un calcio divertente" : il Napoli lo ringrazia : MAURIZIO SARRI al CHELSEA, è UFFICIALE, Ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese dell'ex tecnico del Napoli(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Il Napoli saluta Sarri : “grazie di tutto” : “Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi tre anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo”. Lo scrive in una nota il Napoli, salutando il tecnico toscano che dopo tre anni sulla panchina azzurra ha firmato per il Chelsea. “Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque ...

Il Napoli saluta Sarri 'grazie' : Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo". Lo scrive in una ...