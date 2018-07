Saranno campioni | i 5 italiani dello sport da conoscere adesso

gqitalia

(Di giovedì 19 luglio 2018) I 5del futuroitaliano sono giovani, belli e determinati. Hanno posato per GQ. Qui, il backstage del servizio. Filippo Torti, atletica. Ha appena vinto l’Argento ai Mondiali juniores di Bydgoszcz, in Polonia, con 10″24 (a precederlo lo statunitense Noah Lyles con 10″17, uno di dieci mesi più grande). Il primo a correre in famiglia è stato il nonno Giacomo, seguito dal papà Salvino e dal fratello maggiore Giacomo. Nato a Milano nel 1998, Filippo è il secondo sprinter azzurro di sempre alle spalle del mito Pietro Mennea. Oro agli Europei Under 20 nel 2017 e argento ai Mondiali U20 nel 2016, studia impresa e management alla Luiss di Roma. Andrea Danzi, calcio. Dopo un primo stage a giugno, il centrocampista gialloblu è stato selezionato dal CT Paolo Nicolato per il secondo raduno dell’Italia Under 19 ad Appiano. Lo scopo: entrare nella lista dei 20 ...