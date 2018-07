Santon | “Roma tappa importante per mia carriera”

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Voglio tornare a far vedere quello che ho fatto in passato, per me questa è una nuova sfida. Roma è una, un sogno con una squadra che punta ad arrivare in alto come con la semifinale di Champions, deve tornare a giocare questo tipo di partite e cercare di tornare a vincere se si può”. E’ l’obiettivo per la stagione 2018/2019 del terzino della Roma, Davide. “I nuovi schemi? Ti devi abituare a tutto però i meccanismi sono quelli poi ogni allenatore chiede una cosa diversa, cerco di adattarmi e capire cosa vuole Di Francesco di più -prosegue il difensore ex Inter a ‘Roma Tv’- Sono sempre stato adattato a destra e a sinistra e mi sono abituato ma non è la stessa cosa. E’ un bel ruolo quello di terzino perché hai la possibilità di attaccare e difendere ma non è un ruolo facilissimo”. “Di Francesco sta ...