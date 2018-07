Sanremo 2019 | Claudio Baglioni rivoluziona il regolamento | ecco la prima novità

Rivoluzione nel regolamento di Sanremo 2019 - la gara si sdoppia : le nuove indiscrezioni : Sembrano esserci grosse novità sul regolamento di Sanremo 2019. Secondo quanto riporta TVZoom in anteprima, Claudio Baglioni sarebbe pronto a una Rivoluzione nell'assetto della gara che comporterebbe uno sdoppiamento della competizione, con l'abolizione della gara Giovani relegata a due serata in dicembre, ospitate dal Casinò di Sanremo. Le novità non sono ancora state rese ufficiali, ma vi è la forte possibilità che le nuove Proposte ...

Sanremo 2019/ Claudio Baglioni dice no ai giovani e accoglie 24 big : Dopo la conferma che sarà Claudio Baglioni ad occuparsi del nuovo Sanremo 2019, arrivano i primi dettagli sulla gara e sull'uscita di scena dei giovani che avranno una gara dedicata(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Novità sul regolamento di Sanremo 2019 - tra rumors e notizie ufficiali sul Baglioni bis : Tutte le Novità sul regolamento di Sanremo 2019, con la conduzione di Claudio Baglioni. Nonostante manchino molti mesi all'inizio della manifestazione, non mancano di arrivare news su quello che sarà l'assetto della prossima edizione dell'evento che sarà trasmesso dal Teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio. Confermata la conduzione di Claudio Baglioni, con la sua direzione artistica, si è parlato lungamente di un ritorno sul palco di ...

Alessio Bernabei verso Sanremo 2019? 10 buoni motivi per NON andarci : Alessio Bernabei verso Sanremo 2019? Più che di una possibilità per rilanciarsi si tratta, alla data odierna, di un serio pericolo che rischierebbe di affossarlo definitivamente più che di risollevarlo. L'incubo, che ci auguriamo di non dover rivivere per la quarta volta in 5 anni, parte da DavideMaggio.it che ha intervistato Bernabei in occasione del Wind Summer Festival di Roma. Alla domanda sulla possibilità di partecipare al prossimo ...

?Festival di Sanremo 2019 : Big e Giovani in gara in un’unica categoria? : Grandi novità per quel che riguarda il Festival di Sanremo 2019: il direttore artistico Claudio Baglioni potrebbe stravolgere il complicato regolamento del 69esimo Festival della Canzone Italiana e far gareggiare i Giovani e i Big nella stessa categoria! Sanremo 2019: Giovani e Big nella stessa categoria? Orami è ufficiale, dalla presentazioni dei Palinsesti Rai abbiamo avuto la conferma, già ampiamente anticipata che a condurre il 69 esimo ...

Festival di Sanremo 2019 - cambia il regolamento? Categoria unica per giovani e big : Una Categoria unica per giovani e big. Sarebbe questa l'ultima rivoluzione di Claudio Baglioni in vista del Festival di Sanremo 2019. O almeno, questa è l'ultima indiscrezione uscita dopo la presentazione dei palinsensti Rai. A pubblicare la notizia, non confermata dal direttore artistico e conduttore della kermesse, è il sito recensiamomusica.com, che parla della volontà del cantautore di abolire le Nuove Proposte, selezionando alcuni ...

Festival di Sanremo 2019 : Claudio Baglioni elimina la categoria dei Giovani : Sanremo Giovani eliminato da Claudio Baglioni per il Festival di Sanremo 2019 Grosse novità in arrivo per il Festival di Sanremo 2019, guidato per la seconda volta consecutiva da Claudio Baglioni. Come fa sapere Davide Maggio, il cantautore è pronto ad eliminare Sanremo Giovani. Sì, proprio la competizione che negli ultimi anni ha sfornato talenti […] L'articolo Festival di Sanremo 2019: Claudio Baglioni elimina la categoria dei Giovani ...

Festival di Sanremo 2019 : big e giovani in gara in un’unica categoria : Claudio Baglioni A differenza dell’edizione passata, questa volta Claudio Baglioni ha più tempo a disposizione per la ‘messa a punto’ del Festival di Sanremo, in programma su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio 2019. Mesi e mesi di preparazione e, soprattutto, tentativi di rivoluzionare la kermesse canora. Il cantautore romano – confermato nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore – ha deciso di concentrare il ...

Il sindaco di Sanremo inaugura la campagna elettorale 2019 con un apericena. Foto : Circa quattrocento persone hanno preso parte, in serata, a Villa Ormond di Sanremo, all'aperitivo organizzato dal movimento civico "Sanremo al Centro", che ha candidato l'attuale sindaco di Sanremo, ...

Pierfrancesco Favino a Sanremo 2019? Le ultime indiscrezioni su un possibile ritorno sul palco dell’Ariston : Pierfrancesco Favino a Sanremo 2019? Queste sembrano essere le ultime indiscrezioni trapelate in merito un possibile ritorno sul palco dell'Ariston dell'attore rivelazione dell'edizione di debutto di Claudio Baglioni, già confermato direttore artistico e conduttore della manifestazione. Decise le date di messa in onda, dal 5 al 9 febbraio, mentre i dubbi vertono ancora sul cast artistico che andrà a comporre la squadra di conduttori della ...

Virginia Raffaele torna in Rai : anche al Festival di Sanremo 2019? : Virginia Raffaele torna in Rai: la conferma ufficiale Giovedì 5 luglio 2018 nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai 2018/2019 presso gli studi della Dear a Roma è salita a sorpresa sul palco Virginia Raffaele che insieme al direttore generale Mario Orfeo ha annunciato il suo ritorno in Rai previsto per la prossima stagione televisiva. […] L'articolo Virginia Raffaele torna in Rai: anche al Festival di Sanremo 2019? proviene da ...

Indiscrezioni sul successore di Pierfrancesco Favino a Sanremo 2019 : i primi nomi : Iniziano ad arrivare le prime voci sul possibile successore di Pierfrancesco Favino a Sanremo 2019 dopo il successo del debutto con Claudio Baglioni e Michelle Hunziker. Confermato Claudio Baglioni come direttore artistico e conduttore, non resta ora che aspettare i nomi del cast artistico che il capitano della nave ha deciso per la nuova annata del Festival di Sanremo, che andrà in onda nel mese di febbraio a partire dal 5 febbraio e fino ...

Ora o mai più : Lisa pronta per il Festival di Sanremo 2019 : Lisa pensa a Sanremo 2019 dopo la vittoria a Ora o mai più Venerdì 29 giugno Lisa ha vinto la prima edizione di Ora o mai più. Un successo davvero meritato per la cantante calabrese che avrà ancora una volta la possibilità di rilanciarsi nel mondo discografico, pubblicando un album tutto suo con le canzoni proposte nello show di Amadeus, i suoi brani di grande successo e il suo ultimo inedito “C’era una volta”. Proprio su ...

Un talent per selezionare le Nuove Proposte tra le novità di Sanremo 2019 : Un talent per selezionare le Nuove Proposte tra le grandi novità della prossima edizione del Festival di Sanremo, targata Claudio Baglioni per la seconda annata consecutiva. Intervenuto durante la presentazione dei palinsesti Rai 2018, l'artista romano si è detto entusiasta di poter tornare a lavorare sul Festival senza tradire un po' di timore, tipico di chi teme nella débacle dopo il grande successo della prima. Una delle grandi ...