Samsung Galaxy Note 9 e lo speaker stereo | presenza quasi certa di cui parlano in pochi

Sui brand Vodafone del Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento XXU3CRF4 - dal 19 luglio : Arriva anche per i brandizzati Vodafone dell'ormai celebre smartphone Samsung Galaxy Note 8 (che a breve sarà soppiantato nel ruolo di top di gamma del segmento phablet dal nuovo Note 9, in presentazione il 9 agosto) l'aggiornamento con la serie firmware N950FXXU3CRF4, che ha già bussato alla porta dei modelli no brand e dei marchiati 3 Italia. Una release non di primo pelo, ma che contiene comunque la patch di sicurezza di giugno, ...

Stop problema Stanby Cella su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento di luglio XXU2ERG2? : Una nuova speranza per il superamento del problema Stanby Cella su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge giunge dall'aggiornamento XXU2ERG2, la cui distribuzione è partita proprio oggi 19 luglio in Europa. Si tratta del primo firmware assoluto dopo il rilascio di Android Oreo per il quale si nutrono non poche speranze per la soluzione dell'anomalia del consumo anomalo di batteria. Abbiamo già esaminato nello specifico la voce Standby Cella, ...

Smartphone Android in offerta oggi 19 luglio : Huawei P20 Pro - Nokia 7 Plus - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Huawei P10, Honor 9 Lite, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 luglio: Huawei P20 Pro, Nokia 7 Plus, Samsung Galaxy S9 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note9 le prime foto reali che mostrano il telefono : Samsung Note9 in anteprima le fotografie apparese su internet che ritraggono fronte e retro dello smartphone Android Samsung

A stretto giro il Samsung Galaxy X : conferme ed altri dettagli dal WSJ : Non si smette un attimo di parlare del Samsung Galaxy X, nonostante questa sia, a tutti gli effetti, la stagione del Samsung Galaxy Note 9, che ricordiamo verrà presentato il prossimo 9 agosto. Il primo device flessibile del colosso di Seul vedrà la luce all'inizio del 2019, come ribadisce anche l'autorevole fonte del Wall Street Journal (rifacendosi a soggetti che hanno preferito restare anonimi). Il nome in codice del progetto è 'Winner', ...

Samsung Galaxy S10 : 3 modelli per fare concorrenza a iPhone X : Arrivano le prime indiscrezioni sul prossimo top di gamma di Samsung che come l’iPhone 2018 verrà realizzato in tre diversi versioni. Scendendo nel dettaglio, il Samsung Galaxy S10 sarà prodotto in tre differenti...

Prime informazioni per Samsung Galaxy S9 e S8 sull’aggiornamento di luglio : i problemi risolti : Dopo un paio di settimane di attesa, in queste ore è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento di luglio per tutti coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9 o un S8, con alcune novità che vanno prese in considerazione in modo più dettagliato. In particolare, per il top di gamma 2018 possiamo momentaneamente svincolarci dalle questioni di natura economica, considerando il fatto che nelle ultime settimane si è parlato in ...

Dalla Corea : LG V40 sarà presentato a settembre - tra Samsung Galaxy Note 9 ed iPhone 9 : Prendendo per buone le informazioni che filtrano dai media sudCoreani, LG V40 arriverebbe in un periodo dell'anno diverso da quello del predecessore V30 L'articolo Dalla Corea: LG V40 sarà presentato a settembre, tra Samsung Galaxy Note 9 ed iPhone 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy X si piegherà a portafoglio - lo conferma il Wall Street Journal : Secondo quanto afferma il Wall Street Journa, Samsung Galaxy X sarà uno smartphone che si piegherà come un portafoglio, con schermo da 7 pollici. L'articolo Samsung Galaxy X si piegherà a portafoglio, lo conferma il Wall Street Journal proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : Render Stampa e Foto Reali : Il Galaxy Note 9 di Samsung è ormai prossimo alla presentazione e conosciamo quasi tutto ma in rete continuano a spuntare Foto. Ecco una reale con display rotto ed un Render per la Stampa Rumors e Foto Reali del Galaxy Note 9. Ormai non ha più segreti Il Samsung Galaxy Note 9 è pronto a fare […]

Samsung Galaxy J8 (2018) riceve le patch di luglio - Galaxy Watch dovrebbe affiancare Galaxy Note 9 e lo smartphone Android Go si avvicina : Samsung Galaxy J8 (2018) e Galaxy Grand Prime Plus si aggiornano e ricevono le patch di sicurezza relative al mese di luglio, intanto si continua a parlare di Galaxy Watch, che dovrebbe essere presentato accanto a Galaxy Note 9, e del primo smartphone Android Go del produttore coreano, che dovrebbe essere praticamente pronto per essere presentato. L'articolo Samsung Galaxy J8 (2018) riceve le patch di luglio, Galaxy Watch dovrebbe affiancare ...

In partenza il 20 luglio il volantino Unieuro : nuovi prezzi per Samsung Galaxy S9 e Honor 9 Lite : Stiamo vivendo un periodo davvero caldo per tutti coloro che sono alla ricerca di un Samsung Galaxy S9, tra i protagonisti del volantino Unieuro in partenza il prossimo 20 luglio e valido fino al 29 del mese. Va detto che le offerte in ambito smartphone riguardano anche altri device, primo tra tutti il cosiddetto Honor 9 Lite, come potremo notare dall'approfondimento di oggi. Cerchiamo dunque di approfondire la questione per comprendere se c'è ...

Samsung Galaxy Note 9 : nuova immagine ufficiale/ La foto del nuovo phablet sudcoreano : Samsung Galaxy Note 9: nuova immagine ufficiale. La foto del nuovo phablet sudcoreano è stata mostrata in rete in queste ore: ecco le più interessanti novità(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) potrebbe essere più compatto del suo predecessore : Nuovo giorno, nuovo leak e questa volta si tratta di un render del presunto Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018), la nuova proposta del […] L'articolo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) potrebbe essere più compatto del suo predecessore proviene da TuttoAndroid.