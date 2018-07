Samsung e Lg | una valanga di smartphone per contrastare l’avanzata cinese

Ecco a voi Samsung Galaxy Note 9 in una foto per la stampa : fronte - retro e S Pen dorata : Samsung Galaxy Note 9 si mostra in una possibile immagine per la stampa: Ecco fronte, retro e S Pen del nuovo e attesissimo top di gamma di casa Samsung. L'articolo Ecco a voi Samsung Galaxy Note 9 in una foto per la stampa: fronte, retro e S Pen dorata proviene da TuttoAndroid.

Gli smartphone Samsung nel Q1 2018 si sono guastati di più secondo una ricerca : Stando ad un report, Samsung ha guadagnato il primato dei guasti tra gli smartphone Android durante il primo trimestre del 2018 L'articolo Gli smartphone Samsung nel Q1 2018 si sono guastati di più secondo una ricerca proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 in una nuova immagine : nuove conferme al frontale - nessuna novità : Samsung Galaxy Note 9 appare in un render che ha tutta l'aria di essere ufficiale: nessuna differenza con Galaxy Note 8, almeno per quanto riguarda il lato frontale. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 in una nuova immagine: nuove conferme al frontale, nessuna novità proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Avrà 3 Fotocamere - Una Sarà Grandangolare! : Prime informazioni su Samsung Galaxy S10: Avrà 3 Fotocamere, una Sarà grandangolare in stile GoPro! Anteprima Galaxy S10: prezzo, uscita, caratteristiche, scheda tecnica Samsung Galaxy S10 So bene che è presto per parlare di Galaxy S10, il nuovo top di gamma di Samsung che non uscirà prima del 2019. Sul web però sono trapelate le prime informazioni su […]

Samsung Galaxy S10 Avrà 3 Fotocamere - Una Sarà Grandangolare! : Prime informazioni su Samsung Galaxy S10: Avrà 3 Fotocamere, una Sarà grandangolare in stile GoPro! Anteprima Galaxy S10: prezzo, uscita, caratteristiche, scheda tecnica Samsung Galaxy S10 So bene che è presto per parlare di Galaxy S10, il nuovo top di gamma di Samsung che non uscirà prima del 2019. Sul web però sono trapelate le prime informazioni su […]

Samsung Galaxy S10+ potrebbe includere una doppia fotocamera frontale : Secondo quanto riporta la pubblicazione sud coreana The Bell, Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre di una doppia fotocamera frontale. L'articolo Samsung Galaxy S10+ potrebbe includere una doppia fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 avrà le versioni da una - due o tre fotocamere posteriori : (Foto: Lorenzo Longhitano) Lo smartphone Galaxy S9 di Samsung sta ancora lottando nei negozi per dimostrarsi all’altezza del suo predecessore eppure il prossimo portabandiera della casa coreana, Galaxy S10, spinge già per uscire. Il gadget vedrà la luce solo nel prossimo febbraio, ma alcune indiscrezioni raccolte dal coreano The Bell potrebbero aver già rivelato alcuni significativi dettagli del dispositivo in arrivo, che potrebbe arrivare ...

Samsung brevetta una fotocamera biometrica migliore di iPhone X - : Attualmente nel mondo Android solo Find X di Oppo e Xiaomi Mi 8 Explorer sono gli unici terminali del robottino verde dotati di un riconoscimento del volto 3D simile a quello che Apple ha introdotto ...

Su Samsung Galaxy S8 e Note 8 una funzione passata inosservata - di cosa si tratta? : Sembra quasi passata inosservata la funzionalità video lock screen arrivata con l'aggiornamento di giugno a bordo dei Samsung Galaxy S8 e Note 8 (non fa eccezione il Galaxy S8 Plus, che cammina di pari passo al modello standard). Non sapete esattamente di cosa stiamo parlando? Trattasi dell'opzione, che ha debuttato per la prima volta sui Galaxy S9, che permette di impostare un video come sfondo della schermata di sblocco. Per abilitarla, ...

Galaxy S9 Ritagliare - raddrizzare o ruotare una foto Samsung : Samsung Galaxy S9 come girare la foto automaticamente, come ruotare le foto su Android, ruotare più foto contemporaneamente su Android, girare foto su Samsung, Ritagliare, raddrizzare o ruotare una foto Samsung

Una forza il Samsung Galaxy Note 9 grazie alla SPen : atteso un aggiornamento storico : Che la SPen del Samsung Galaxy Note 9 potesse avere una marcia in più è cosa che vi avevamo anticipato in questo precedente articolo, argomento ad oggi rimarcato dall'intervento del noto tipster Ice universe, che descrive l'accessorio come contraddistinto da un'anima, definendolo il più grande aggiornamento che la storia della serie abbia mai conosciuto. Questa nuova versione varrà abbondantemente l'attesa, in quanto prodotto che proverà quanto ...

Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere una S Pen rivoluzionaria : Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare alcune delle feature principali del Samsung Galaxy Note 9. Ecco l'ultima L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere una S Pen rivoluzionaria proviene da TuttoAndroid.

Good Lock potrebbe tornare sui Samsung in una nuova versione 2018 : Samsung Good Lock 2018 sembra essere disponibile sul Galaxy Apps coreano: diamo uno sguardo ai primi screenshot della nuova versione, che potrebbe arrivare anche in altri Paesi. L'articolo Good Lock potrebbe tornare sui Samsung in una nuova versione 2018 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Bixby Smart Speaker potrebbe avere una fotocamera e un display : Stando ad alcuni brevetti risalenti allo scorso novembre, Samsung Bixby Smart Speaker potrebbe contare anche su un display che ruota e su una fotocamera L'articolo Samsung Bixby Smart Speaker potrebbe avere una fotocamera e un display proviene da TuttoAndroid.